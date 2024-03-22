Индекс RSBI свидетельствует об оптимизме среди малого и среднего бизнеса

В феврале текущего года малый и средний бизнес вновь подтвердил свою высокую степень оптимизма, свидетельствуют данные индекса RSBI. Показатель достиг 57 пунктов, уступая лишь результатам июля 2023 года (57,1 пункта), до повышения ставки ЦБ. В январе этот показатель составил 55,8 пункта.

Основной фактор, оказавший положительное воздействие на бизнес, – компонента продаж, которая обновила почти пятилетний рекорд, достигнув 51,9 пункта благодаря улучшению ожиданий. Предприниматели планируют рост выручки: 37% МСП выражают такие ожидания, в то время как сокращение выручки ожидают лишь 14%.

Тем не менее, фактическая ситуация с выручкой ухудшается. О снижении продаж рассказали 34% МСП, а о росте – 18%. Несмотря на это, компании в феврале увеличили инвестиции (с 22% до 25%) и планируют расширять бизнес (35% компаний). Важным фактором является также рост кадровой компоненты: предприниматели стремятся удержать сотрудников, расширить штат и привлечь новых сотрудников.

Оценки деловой активности росли наибольшими темпами в производственном секторе из-за улучшения сбыта. В среднем бизнесе темпы роста деловой активности снизились из-за сложностей с кредитованием и наймом.

На фактическую ситуацию с инвестициями и наймом будут влиять потребительская активность и доступность кредитов. В настоящее время кредитная компонента снижается из-за высоких ставок.