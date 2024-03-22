Большая резинка – главный аксессуар весны для волос: как ее стильно вписать в прическу

Возвращение моды 90-х годов в современность — популярный тренд последних лет. Причинами этого называют ностальгию по прошлому, а также желание выразить свою индивидуальность через стиль. Один из ключевых элементов 90-х — большая резинка для волос. Этот аксессуар был незаслуженно забыт на долгое время, но сейчас он снова находится на пике моды. Смешные и яркие резинки для волос позволяют даже самый простой наряд сделать более привлекательным и красочным.

Хвост и вариации

Строго говоря, есть не так много причесок, которые позволят органично вписать большую резинку. Классический вариант — низкий хвост.

Для элегантной прически гладко расчешите волосы, при необходимости используйте стайлинговые средства и невидимки, чтобы отдельные прядки не выбивались. Соберите волосы в хвост на затылке с помощью плотной резинки в тон волосам, а затем прикройте ее большой текстильной резинкой — атласной или бархатной.

Чтобы сделать тонкие волосы визуально более густыми, лучше предпочесть полухвост. В этом году популярны как высокие, так и низкие полухвосты — выберите вариант, который подходит вам больше всего, учитывая длину ваших волос. Объемную резинку также предпочтительнее использовать как стильный аксессуар, а не как основу прически.

Если вы открыты для экспериментов, попробуйте сделать низкий хвост с несколькими объемными резинками. Соберите низкий хвост и закрепите его тонкими резинками — от трех до пяти, насколько позволит длина волос, а поверх этих резинок добавьте атласные разного размера. Желательно, чтобы они были одного цвета или повторяли оттенки друг друга.

Разновидности пучка

Низкий пучок лидирует в этом сезоне. Универсальная прическа подходит волосам разной текстуры. Не страшно, если он будет выглядеть немного небрежно.

Даже небольшая длина не помеха, если вы хотите следовать модным трендам. Главное — тщательно укрепите пучок бесцветными резинками, небольшими шпильками и невидимками (см. также главное фото).

Высокий пучок, украшенный атласной или бархатной резинкой, вызывает ассоциации одновременно с балетом и эпохой рококо — основными трендами нынешнего сезона. Два зайца одним ударом!

Небрежный пучок особенно хорошо смотрится на вьющихся волосах. Чтобы создать стильный и расслабленный образ, не стягивайте волосы слишком сильно. Романтичности прическе также придадут несколько прядей, выпущенных из пучка.

Женщинам со светлыми волосами рекомендуется использовать черные или другие глубокие цвета резинок. Брюнеткам же подойдут яркие резинки, которые придадут образу больше яркости.

Коса

Универсальная прическа, которая подходит всем девушкам. Небрежные косы смотрятся особенно стильно. Они помогают визуально увеличить объем тонких волос и помогают укротить непослушные локоны.

Крупная резинка в основании косы станет ярким акцентом, особенно если подобрана в тон аксессуарам или обуви.

Как еще можно носить резинку

Например, в виде браслета на запястье, особенно если в целом выбран романтичный образ. Как ни странно, это еще и практично, ведь в любой момент резинка может перекочевать на волосы, помогая убрать их от лица при необходимости.

Дерзкий и молодежный вариант — два пучка высоко на макушке. В этом случае необязательно, чтобы резинки были одинаковыми. Наоборот, подберите разные по цвету и даже цвету резинки: главное, чтобы они составили гармоничную пару.