Зарплаты в Германии (якобы) рухнули после отказа от российского газа

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Отказ от российских энергоносителей после начала спецоперации на Украине привёл к тяжёлым последствиям для экономики Германии, пишет The Guardian. В 2022 году реальная заработная плата в стране снизилась сильнее, чем в любой другой год с 1950-го. Из-за падения производства в Германии наблюдается техническая рецессия, а общий прогноз по экономике для неё сопоставим разве что с Аргентиной.



AP

Энергетический шок, вызванный началом российской спецоперации на Украине, привёл к крупнейшему со времён Второй мировой войны падению уровня жизни в Германии и спаду экономического производства, сопоставимому с финансовым кризисом 2008 года, пишет The Guardian.

Согласно докладу двух бывших экономических советников правительства Германии, призванному подчеркнуть глубину экономического кризиса в некогда ведущей европейской державе, в 2022 году реальная заработная плата в стране упала сильнее, чем в любой другой год с 1950 года.

Неспособность защитить немецкую промышленность от скачка цен на энергоносители может превратить 2020-е годы в «потерянное десятилетие для Германии» и ещё больше подстегнуть рост популярности АдГ, предупреждают авторы исследования. Всплеск поддержки «Альтернативы для Германии» совпадал с периодами повышенной неопределённости в связи с энергетической политикой страны.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост экономики Германии в 2024-м и 2025 году будет ниже, чем в любой другой сопоставимой развитой экономике, за исключением Аргентины. Два квартала подряд падения объёмов производства определяются как техническая рецессия.

По расчётам экспертов, с апреля 2022-го по март 2023 года реальная заработная плата в Германии снизилась по сравнению с докризисными прогнозами на 4%. Более чем на 4% сократился также объём производства. Если учесть ущерб, нанесённый промышленности коронавирусным кризисом, то фактический объём производства в конце 2023 года находился на уровне примерно на 7% ниже докризисного тренда, а реальная заработная плата оказалась на 10% ниже.