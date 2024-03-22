Мнение: Письмо: “Даже крошечный прогресс меняет жизнь кардинально”

Здесь автор что-то делала верно, что-то не очень.

Но посмотрим и то, и другое.

scandy_navi

Здравствуйте Эволюция,

Читаю Ваш блог 2 года и хотела рассказать свою историю о прокачке ресурсов, может Вы найдете в этом что-то полезное для читателей.

Мне скоро 38, двое замечательных детей, живу в ЕС.

Первый год чтения блога я помню смутно, т.к. находилась в состоянии неадеквата и читала блог только для того чтобы помечтать о камбэке плюса, Вы тогда публиковали мое письмо о котором мне стыдно вспоминать. Через месяц после публикации того письма события повернулись таким образом, что мне удалось отцепиться от той истории и заблокировать плюса с чистой совестью и легкой душой, и через несколько дней мне написал К. в которого я влюбилась сразу на первом свидании. Как удивительно четко работает поле, стоит сделать что-то отличное от обычного малодушного поведения и поле шлет интересное событие.

(Не стоит воспринимать поле как что-то отдельное от себя. Поле – это совокупность сил, которые возникли, благодаря вашим движениям и движениям привлеченных вами людей. В данном случае ей удалось опереться на себя немного, состояние ее стало получше, появилось немного мотивации, немного спонтанности и сложилась коммуникация, которую она называет интересным событием. Никто ей его не слал)

К сожалению через месяц К. уехал в другую страну, я призналась ему в любви и отстала от него. Переживала сильно, только курила и пила кофе, и поняла, что ничему я не научилась если моя жизнь последние годы это череда страдашек и депрессий.

(Она призналась в любви и “отстала”, то есть понимая уже про свою ненужность зачем-то сделала супер-шаг. Опять забыла про опору на себя, поэтому расшаталась и потеряла себя, да еще много курила и держала фокус на своих страданиях)

Провела инвентаризацию всех ресурсов, начала читать блог с самого начала, не фапать на невозможный камбек и не замахиваться на рыбалку, а прокачивать ресурсы. К. уехал в мае, и в конце мая я решила бросить курить, начала наконец-то работать на работе, а не лить слезы делая вид, что работаю, пошла на танцы. Курить бросить удалось, что дало немного самоуважения и захотелось еще. Достала свой велосипед и нашла компанию для велопеоздок, ребята классные, мы подружились и ездили во всякие поездки. В вело компании один интересный мужчина В. пытался сблизиться, пригласил на свидание, привез несколько шоколадок и коробку конфет, подарил рюкзак для велосипедных поездок, но я все еще страдала по К. и на следующее приглашение В. Написала, что сейчас ищу просто дружбу.

(Здесь все хорошо. И курить бросила, и корону насчет рыбалки сняла, ждуна по поводу камбэка отключила, и велосипед достала, а главное наконец-то перевела фокус с себя на ресурсы, а локус постаралась поместить в своих границы, а не в границы мужчин)

В июле, на все воскресенье, т.к. это папин день с детьми, ездила на пляж на велосипеде и загорала читала книги и Ваш блог. Меня беспокоила нехватка денег, т.к. уже год я платила ипотеку, но жила на съемной квартире и денег катастрофически не хватало. Опека над детьми 50 на 50 с мужем и на алименты я не подавала, так же отказалась от совместно купленной квартиры в обмен на то что муж не препятствует покупке моей, все равно детям все будет.

Очень сложно было понять, что такое опора на себя, сложно до того что я каждый день вела дневник где я как та ученица пыталась понять где я опиралась на себя, а где нет, поняла что нигде почти. С друзьями, родителями, коллегами я начала видеть как я опираюсь на них, жду что они вдруг сделают так как удобно мне, а не им, вообще не осознавала их потребностей, а думала что им нужно понять, что надо мне, капец.

(Она стала пытаться отделять свои границы от других, а это единственная возможность обрести наконец-то себя)

Тут пошли пинги от К. не отвечала на них. И поле мне сделало еще несколько подарков. В один летний день мне пришла идея открыть интернет магазин, я уже как-то занималась этим давно на родине нашла старых поставщиков, спросила какие у них сейчас условия для работы, попросила брата помочь мне сделать интернет магазин в обмен на 50% долю с прибыли, мы сделали магазин, так же я начала развивать ютуб канал , соц сети, маркет плэйсы и в октябре мы начали пробовать продавать. Октябрь ноябрь было пусто, я только тратила деньги на рекламу, набивала подписчиков, выкладывала товары, а в декабре пошли продажи, в январе я зарегистрировала ИП.

(С магазином у нее все получилось, но надо понимать, что повлияло. То, что она проигнорировала пинги К., не кинулась к нему, само по себе не влияло на ее удачу. Но то, что фокус ее остался на работе, на ее собственных ресурсах, а не погнался за К. в ответ на пинги, говорит о том, что она действительно опиралась на себя в тот момент. Отсюда и “подарки поля”)

Второй подарок судьбы это книжный клуб, наверное это можно отнести к ресурсу дружбы и альтруизму, в октябре я оставила сообщение в городском чате, что читаю книги по психологии Курпатов, Гормоны Счастья, Макгонигал ,Канеман, Карнеги и т.д. и ищу любителей подобной литературы. Отозвалось несколько человек и я стала вроде как организатором еженедельных встреч литературного клуба. Мне очень нравилось делать что-то общественное, для людей, быть чем-то полезной, люди с удовольствием ходили на наши встречи, так же мы выбирались на выставки, в караоке, на лыжи и получилось классное комьюнити. Меня заливало энергией, я начала учить программирование чтобы сделать что-то больше на работе чем я обычно делаю, начала читать библию, ходить в церковь, вести дневник благодарностей, стараться делать что-то для других, отслеживать эгоизм. Со мной начали знакомиться мужчины. С друзьями, родителями отношения стали теплее, даже выражение лица как-то изменилось.

(Здесь я не уверена, что расти стали ресурсы, а не корона. Тусовки и клубы – это все-таки не ресурсы. Дневники благодарности – это не прокачка ресурсов. Поэтому та эйфория, которую она испытывает от классного комьюнити, не похожа на рост фигуры)

В ноябре начался роман с парнем с книжного клуба на 10 лет младше, дошло до его предложения жить вместе, но в феврале мы расстались. Не думаю, что у него были ко мне серьезные чувства, его все время приходилось осаживать, наши отношения напоминали какую-то войну. Сначала мне казалось что он просто придурок, но потом показалось что он печорин и я понимала, что счастья нам не будет и нужно сматывать удочки, воспользовалась одним поводом и закончила отношения не самым экологичным образом.

(И итог того, что подросла корона и закружило-захороводило в эйфории тусовки – вот этот вот молодой человек. Его привлекла ее лидерская роль в тусовке, но он быстро заплюсовал. А она называет его плюс печоринством и “сматывает удочки, как будто он цепляется к ней)

Так же в октябре я занялась имиджем, начала заниматься спортом каждый день, поставила брекеты, у меня опять появилось много энергии, планов, начала учить испанский, хожу в спикинг клуб, в эту пятницу итальянец с книжного клуба пригласил на кофе.

(Имидж это хорошо, но у нее опять сдвинут локус. Поймите правильно, интересоваться мужчинами – это хорошо, но описывать приглашение на кофе от кого-то как прогресс в ресурсе – это так себе положение локуса)

Начала продумывать интересный досуг с детьми и наконец-то не пребывать с ними, а быть сознательно. Хочу купить в будущем дом в Испании, взяла себе путевку на неделю туда. Бизнес слава Богу развивается, приходят заказы из разных стран Европы, клиенты пишут благодарные отзывы, брату могу платить, что особо радует.

(Здесь опять. Хорошо, что бизнес развивается, но если акцент на благодарных отзывах, значит доход пока не показателен. А она уже дом в Испании планирует купить, то есть торопится вкладывать еще незаработанные деньги)

Ну а мне хочется просыпаться т.к. новый день принесет опять что-то интересное и столько всего можно сделать.

(Главное не мотивировать себя короной, не гнаться за состоянием “в потоке” и “в ресурсе”, обычно такой подъем – это “в короне”. Лучше попроще и поскромней себя ощущать, без эйфории, иначе опять наберете кредитов энергии и уйдете вниз)

Эволюция, это такое счастье рулить своей жизнью, делать, а не наблюдать как с тобой что-то делается, не избегать ответственности, а хотеть ее. Ребята из книжного клуба попросили меня провести тренинг по ресурсам, я упоминала вас и психоалхимию несколько раз, скинула им ссылки на ваши статьи и немного рассказала свое понимание.

(Она и тренинг по ресурсам уже собирается вести. Интересно как она себе представляет такой тренинг? Рассказывать про свой успех и делиться опытом? Или толковать мои статьи для русскоязычных и переводить для иностранцев?)

Хочется прокачивать ОЗ в любви, но пока получается сценарий, что я подкоплю энергию, начну общаться с кем-то кто мне вроде по зубам, происходят изменения в поле, притягивается кто-то поинтереснее, я надеваю корону и получаю граблями по короне. Хотя про надеваю я себе льщу.

(Чтобы прокачивать ОЗ в любви, не нужно искать специально партнера. Нужно учиться эмпатии в общении с любыми знакомыми, друзьями, родственниками)

Спасибо Вам за все что Вы делаете для нас, впереди еще куча работы, но даже крошечный прогресс меняет жизнь кардинально.

С Уважением, Е.