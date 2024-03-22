Мнение: О наказании Великобритании… Поделом?

Как изменились времена!

Теперь поиск на GettyImages по запросу «» всё чаще выдаёт картинки, более подходящие под тэг #бедность. И это не «происки Кремля», хотя #Россия к этому некоторое отношение имеет. Просто поисковые алгоритмы чутко и чётко улавливают главный тренд. А он сейчас в том, что британцам приходится расплачиваться за иллюзии и чванство своих элит. Впрочем, сами выбирали…

Как сообщает Би-Би-си, кризис цен на энергоносители вызвал самый резкий рост бедности в Великобритании за последние 30 лет. Об этом свидетельствуют новые статистические данные. Кроме того, резкий рост цен, последовавший после начала конфликта России и Украины, привёл к тому, что сотни тысяч людей в Соединённом Королевстве оказались в абсолютной нищете. В 2022–2023 годах эта цифра подскочила до 12 миллионов человек, увеличившись на 600 тыс., или почти на процентный пункт.

Абсолютная #бедность — это показатель, который использует премьер-министр, описывая результаты работы правительства. Ещё больше семей оказались бы в абсолютной бедности, если бы не государственная поддержка в виде выплат на прожиточный минимум. Министр труда и пенсий Мел Страйд, чей департамент подготовил статистические данные, подчеркнул, что Правительство Его Величества предоставляет «самый большой в Европе пакет выплат по стоимости жизни, который в среднем составляет 3800 фунтов стерлингов на семью». Оборотная сторона медали — рост долгов и бюджетных проблем.

Тем не менее, британское правительство утверждает, что без этих мер рост был бы в три раза сильнее. По словам Мелп Страйда, «беспрецедентная поддержка правительства позволила 1,3 миллиона человек не оказаться в бедности в 2022–23 годах». В ответ на это лейбористы заявили, что #статистика «ужасает». «Правительство консерваторов обрушило экономику и развязало кризис стоимости жизни, ввергнув семьи по всей стране в бедность, а миллион детей — в нищету», — заявила теневой министр занятости и социального обеспечения Элисон Макговерн, умолчав, тем не менее, о причинах.

В общем, будь «англичанка» умнее, она стала бы не разжигать российско-украинский конфликт, как это сделал в 2022 году тогдашний премьер Борис Джонсон, а гасить его всеми средствами. Но британские элиты, видимо, слишком рьяно уверовали в их возвышающий обман, т.е. в иллюзию окончательной победы Запада. А когда реальность начала прорываться сквозь все психозащиты, стали вкладываться в… сохранение иллюзий. Вот и сейчас, пока одни тратят миллиарды на поддержание короны, другие — и их большинство — беднеют из-за последствий. С другой стороны, сами ведь за это голосовали…

Так что — всё поделом?

Карма сработала?

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