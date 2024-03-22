Французский писатель – популярность Путина в России реальна, и благодарить за это нужно Запад

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Высокие результаты Владимира Путина на президентских выборах в РФ стали следствием санкций и отмены русской культуры в странах Запада, заявил в интервью Midi Libre французский писатель русско-украинского происхождения Владимир Федоровский. По его мнению, попытки «поставить Россию на колени» привели к росту антизападных настроений в стране и развернули её в сторону Азии.



AP

Западу не стоит обманываться — популярность Владимира Путина в РФ реальна, а результаты выборов стали следствием санкций и отмены русской культуры в странах Запада, заявил в интервью Midi Libre французский писатель русско-украинского происхождения Владимир Федоровский.

Как отмечает собеседник издания, попытки Запада «поставить Россию на колени» привели к тому, что прозападные представители общественного мнения потеряли всякое влияние в России. В результате в РФ появится новая элита, которая будет отмечена антизападным настроем и будет ориентироваться на Азию, считая, что за ней будущее. «Это будет Россия-крепость, противостоящая Западу», — уверен писатель.

Воинственную риторику Эммануэля Макрона в адрес РФ Федоровский объясняет тем, что «Запад ждёт громкий провал (на Украине), поэтому президент Франции пытается найти решение, но пока оно не найдено». При этом он советует серьёзно отнестись к предупреждениям Владимира Путина о возможном риске обострения конфликта в случае отправки европейских войск на Украину.