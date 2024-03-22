 

Мнение: Паршев опять не прав

22.03.2024, 0:31, Разное
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Несчастный Пряников тоже поддался в последнее время модному веянию – “опровергать Паршева”, то есть пытаться отрицать теорией практику. Это типа как сидит человек в одной легкой рубашке на голое тело посреди русской зимы этак градусов на 20 холода – и усиленно сам себе убеждает, что “по всем данным современной науки, а также теориям авторитетных историков” ему просто никак не должно быть холодно! Ну никак! Уже у бедняги зуб на зуб не попадает, уже скукожился весь как цуцик – но все равно: непослушными губами все равно твердо доказывает – МНЕ ТЕПЛО! МНЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ХОЛОДНО!!

Вот опять (не первая такая у него публикация) выдал очередное сравнение: дескать на Великих Равнинах США и Канады урожайность НЕ ВЫШЕ, чем у нас на вечной мерзлоте!! Вот так-с, да-с! Извольте-с посмотреть на графики-с!!

“Очередное опровержение лжетеории Паршева, якобы в России «климат не тот».
Продолжая читать экономического историка Роберта Аллена.
В книге «От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции» Аллен использует правильную методологию – сравнивает урожайность в начале ХХ века в европейской части России с территориями Великих Равнин в Северной Америке – американских штатов Северная и Южная Дакота, Монтана и Вайоминг, а также канадских провинций Манитоба, Саскачеван, Альберта. Они климатически, ландшафтно и почвенно похожи” и т.д., так разливается, что словечка не вставишь.

Что в голове у этих людей? А это ведь не один Пряников – это та самая “дружная семья” тов. Путина в 87% рыл! Даже на карту посмотреть лень – где Великие Равнины, а где наша, прости господи, Великорусская возвышенность, или как там бишь ее, дьявола… Понятно, что в США оно на пару тысяч км южнее. Но разве это останавливает русских мыслителей?

Да и главное – черт бы с ними, с графиками. Нам графики не нужны – мы живем здесь, в болоте. Ведь могли б уже заметить: столько лет пыжимся – НИЧЕГО не получается. Нет равенства в урожайности, нет равенства в качестве, стабильное отставание ПО ВСЕМУ – и почему, можно понять и без Паршева. Потому что “не растет кокос”. Климат не тот. И – хоть убейся.

Однако нет, принять реальность оказывается труднее всего. Признать обреченность. Это, скажут, потому, что нет научной организации труда! Не внедряются передовые методы! И всё по кругу… Страшно жить в реальности. Не будем ни за что! Полный отказ!!

Источник: Размышления вольного социолога


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