В формате платья, классический и в сочетании с ярким шарфом: комбинируем черный пиджак в самых разнообразных вариантах
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Черный пиджак – классическая вещь женского гардероба. Он выглядит нейтрально и сочетается со многими видами одежды. Его можно легко вписать в разные образы. Мы приведем несколько вариантов комбинации черного пиджака с другими предметами гардероба.
С галстуком
Галстук – неожиданный аксессуар в женском гардеробе, который недавно стал популярным. Скомбинируйте его с черным пиджаком, кожаными брюками, белой блузкой и лоферами. У вас получится оригинальный ансамбль в деловом стиле.
Во французском стиле
Французский стиль отличается изысканностью и элегантностью. В него идеально вписывается такая классическая вещь, как черный пиджак.
Добавьте вещи в серых тонах – берет, короткую юбку со складками и шарф. Завершите образ туфлями “Мэри Джейн” черного цвета и контрастными белыми носками.
С ярким свитером
Насыщенные тона хорошо сочетаются с черным цветом. Он подчеркивает их яркость.
Вы можете создать черный образ с пиджаком, леггинсами и туфлями на высоком каблуке. Дополните его ярким свитером насыщенного синего, красного или зеленого цвета.
Минималистичный образ
Вы можете попробовать минималистичный образ в черных тонах с ног до головы. Чтобы он не выглядел скучным, используйте одежду эффектных фасонов.
Строгий черный пиджак можно скомбинировать с блузкой с глубоким V-образным вырезом и прилегающими брюками. Подчеркните талию широким большим поясом. Завершите ансамбль классическими балетками и небольшой ручной сумкой.
В формате платья
Удлиненный черный пиджак можно носить в формате платья. Сочетайте его с туфлями на плоской подошве, солнцезащитными очками и золотыми серьгами. Этот стиль подходит как для ужина с друзьями, так как и для официального торжества.
Классический стиль
Твидовый костюм черного цвета с пиджаком и юбкой – это неподвластная времени классика. Он никогда не выходит из моды.
Черный костюм из твида универсален и его можно дополнить разными деталями. Скомбинируйте его с зелеными босоножками на платформе, жемчужными украшениями и сумочкой-клатчем.
Яркий шарф
Сочетайте черный пиджак с большим ярким шарфом. Этот красочный аксессуар оживит ваш образ и привлечет к нему внимание.
Дополните свой стиль ковбойскими сапогами и яркой сумочкой-клатчем в тон одного из оттенков шарфа.
Цветные колготки
Еще недавно были популярны прозрачные телесные колготки, которые практически незаметны. Сейчас этот тренд уходит в прошлое. Этой весной в моду вошли плотные колготки насыщенных тонов.
Вы можете сочетать серые или красные колготки с черным пиджаком и темной-юбкой-карандаш в светлую полоску. Завершите свой образ черными классическими туфлями и сумкой в тон обуви.
Яркие сапоги
Если вы хотите внести больше разнообразия в классический стиль, то скомбинируйте черный пиджак с яркими сапогами или ботильонами на каблуке. Это нарушит общую сдержанность ансамбля и сделает ваш образ более непринужденным.
Бордовые детали
Бордовые тона станут трендовыми оттенками весеннего сезона. Они гармонично сочетаются с черным цветом.
Скомбинируйте черный атласный пиджак с широкими брюками такого же цвета. Дополните свой наряд перчатками и сумочкой в бордовых тонах.
Черно-белый ансамбль
Многие люди считают, что пиджак предназначен исключительно для официального или делового стиля. Однако он подходит и для повседневного ношения.
Чтобы создать повседневный образ, сочетайте черный пиджак с белыми брюками. Это создаст привлекательный контраст. В качестве аксессуаров выберите ручную сумку, солнцезащитные очки, кожаные перчатки и балетки на плоской подошве.
С блестками
На фото выше вы видите полностью черный образ с пайетками. Брюки и пиджак выполнены из блестящей ткани. Такой ансамбль идеально подходит для официальных торжеств и мероприятий, требующих дресс-кода. Дополните его сумочкой-клатчем и сдержанными украшениями.
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