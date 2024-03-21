В формате платья, классический и в сочетании с ярким шарфом: комбинируем черный пиджак в самых разнообразных вариантах

Черный пиджак – классическая вещь женского гардероба. Он выглядит нейтрально и сочетается со многими видами одежды. Его можно легко вписать в разные образы. Мы приведем несколько вариантов комбинации черного пиджака с другими предметами гардероба.

С галстуком

Галстук – неожиданный аксессуар в женском гардеробе, который недавно стал популярным. Скомбинируйте его с черным пиджаком, кожаными брюками, белой блузкой и лоферами. У вас получится оригинальный ансамбль в деловом стиле.

Во французском стиле

Французский стиль отличается изысканностью и элегантностью. В него идеально вписывается такая классическая вещь, как черный пиджак.

Добавьте вещи в серых тонах – берет, короткую юбку со складками и шарф. Завершите образ туфлями “Мэри Джейн” черного цвета и контрастными белыми носками.

С ярким свитером

Насыщенные тона хорошо сочетаются с черным цветом. Он подчеркивает их яркость.

Вы можете создать черный образ с пиджаком, леггинсами и туфлями на высоком каблуке. Дополните его ярким свитером насыщенного синего, красного или зеленого цвета.

Минималистичный образ

Вы можете попробовать минималистичный образ в черных тонах с ног до головы. Чтобы он не выглядел скучным, используйте одежду эффектных фасонов.

Строгий черный пиджак можно скомбинировать с блузкой с глубоким V-образным вырезом и прилегающими брюками. Подчеркните талию широким большим поясом. Завершите ансамбль классическими балетками и небольшой ручной сумкой.

В формате платья

Удлиненный черный пиджак можно носить в формате платья. Сочетайте его с туфлями на плоской подошве, солнцезащитными очками и золотыми серьгами. Этот стиль подходит как для ужина с друзьями, так как и для официального торжества.

Классический стиль

Твидовый костюм черного цвета с пиджаком и юбкой – это неподвластная времени классика. Он никогда не выходит из моды.

Черный костюм из твида универсален и его можно дополнить разными деталями. Скомбинируйте его с зелеными босоножками на платформе, жемчужными украшениями и сумочкой-клатчем.

Яркий шарф

Сочетайте черный пиджак с большим ярким шарфом. Этот красочный аксессуар оживит ваш образ и привлечет к нему внимание.

Дополните свой стиль ковбойскими сапогами и яркой сумочкой-клатчем в тон одного из оттенков шарфа.

Цветные колготки

Еще недавно были популярны прозрачные телесные колготки, которые практически незаметны. Сейчас этот тренд уходит в прошлое. Этой весной в моду вошли плотные колготки насыщенных тонов.

Вы можете сочетать серые или красные колготки с черным пиджаком и темной-юбкой-карандаш в светлую полоску. Завершите свой образ черными классическими туфлями и сумкой в тон обуви.

Яркие сапоги

Если вы хотите внести больше разнообразия в классический стиль, то скомбинируйте черный пиджак с яркими сапогами или ботильонами на каблуке. Это нарушит общую сдержанность ансамбля и сделает ваш образ более непринужденным.

Бордовые детали

Бордовые тона станут трендовыми оттенками весеннего сезона. Они гармонично сочетаются с черным цветом.

Скомбинируйте черный атласный пиджак с широкими брюками такого же цвета. Дополните свой наряд перчатками и сумочкой в бордовых тонах.

Черно-белый ансамбль

Многие люди считают, что пиджак предназначен исключительно для официального или делового стиля. Однако он подходит и для повседневного ношения.

Чтобы создать повседневный образ, сочетайте черный пиджак с белыми брюками. Это создаст привлекательный контраст. В качестве аксессуаров выберите ручную сумку, солнцезащитные очки, кожаные перчатки и балетки на плоской подошве.

С блестками

На фото выше вы видите полностью черный образ с пайетками. Брюки и пиджак выполнены из блестящей ткани. Такой ансамбль идеально подходит для официальных торжеств и мероприятий, требующих дресс-кода. Дополните его сумочкой-клатчем и сдержанными украшениями.