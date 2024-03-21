Мнение: Красивая жизнь, безалкогольный алкоголь и маркировка парфюмерии

1. В Школе Капитализма я рассказываю о главном моторе современной экономики — стремлении красиво жить. Цитирую из начала поста (ссылка):



Принято считать, будто люди — рациональные существа, так что с людьми можно работать, предлагая им выгодные сделки. Например, спелые яблоки по низкой цене, или, допустим, хорошо оплачиваемые рабочие места. Здесь ожидается выгода 1000 рублей, там — выгода в 1100 рублей, следовательно экономический агент выберет второй вариант.



Эта механика действительно работает, но только на поверхностном уровне, пока мы не запускаем цепочку вопросов «зачем?», чтобы докопаться до корней принимаемых решений.



— Зачем тебе нужны дополнительные смены?



— Надо платить по кредиту.



— Зачем ты взял кредит?



— Чтобы купить новый автомобиль.



— Чем тебя не устраивал старый автомобиль?



— Надоело его постоянно чинить, да и проржавел он уже порядком…



Примерно в этом месте начинается обман или даже самообман. Нехитрый расчёт обычно показывает, что новый автомобиль — это расходы на покупку, расходы на КАСКО, расходы на выплаты по кредиту, расходы на более дорогой ремонт всяких напичканных электроникой неразборных блоков и так далее. Если только речь не идёт о профессиональном таксисте или о жителе страны с карательными налогами на старые авто, то выгоднее ездить на одной и той же машине много лет, а потом снова купить что-нибудь подержанное и недороге.



Однако люди, покупая автомобиль, думают не только о деньгах, но и о статусе — о своём месте в воображаемой турнирной таблице «успешных людей». Это у нас в инстинктах, нам очень нужно быть в своей обезьяньей стае уважаемыми людьми.



Если у тебя роскошный автомобиль, ты успешный человек. Если ты успешный человек, с тобой будут общаться другие успешные люди, что круто, и на тебя обратит внимание статусная самка (самец), что ещё круче. Если же ты ходишь в старых сандалиях и ездишь на трамвае, то ты неудачник — праздновать дни рождения тебе придётся с такими же полубомжами, а вместо длинноногой красавицы пределом твоих возможностей станет бесплатный аккаунт на Порнхабе…

2. В России перенимают странную западную моду на безалкогольный алкоголь (ссылка):



Жители стран, знаменитых своими винами и пивоварнями, сокращают потребление алкоголя и переходят на альтернативные напитки, позволяющие не пьянеть. Эксперты объясняют это ростом осознанности и сменой поколенческих привычек: так, застолья во Франции все чаще проходят без пары бутылочек вина, а в супермаркетах небольших городов Германии проще найти безалкогольное пиво, чем его классический аналог. В России эта ниша тоже постепенно растет: совсем недавно на рынок вышел новый производитель безалкогольного джина, ликера и вермута… <…>

России заметными темпами растет спрос на напитки, альтернативные алкоголю. В 2022 году реализация безалкогольного вина в сети магазинов SimpleWine выросла на 107 процентов год к году, а в 2023-м рост составил еще 44 процента. У некоторых винных брендов безалкогольные позиции занимают сейчас около четверти всего объема покупок, констатируют представители «Алкогольной сибирской группы».

Продажи безалкогольного пива (включая сидр) и вина во «ВкусВилле» за последние полгода также увеличились на 50-55 процентов, выяснил Forbes. Объемы потребления безалкогольного пива россиянами движутся вверх с 2017 года на фоне курса на осознанное употребление алкоголя и улучшение качества жизни. Пандемия COVID-19 усилила эти тенденции.

3. Последние несколько лет в России маркируют не только алкоголь, но и парфюмерию (ссылка):

Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки “Честный знак” — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

“Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. … При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%”, — сообщил оператор.

Мне интересно, сколько денег потратили предприниматели на маркировку. Учёт — дорогое удовольствие, зарплаты программистов и бухгалтеров довольно высоки, бюрократическая суета, отбирающая время у руководителей, тоже небесплатна. Не удивлюсь, если подсчёты покажут, что бюджет получил 5 млрд рублей, а бизнес потратил на настройку отчётности 25-50 млрд рублей.

Характерный штрих — в статье потери предпринимателей не учитываются вообще, даже примерных подсчётов нет. Наши политики и чиновники традиционно считают интересы бизнеса маловажными, а наш бизнес традиционно слишком ленив и разобщён, чтобы отстаивать свои права.