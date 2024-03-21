Мнение: Страшные слова!

«Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути», – сказал Путин в ходе обращения к россиянам по итогам выборов.

Да. И как говорил в своей старой, советских времен шутке Жванецкий, именно это больше всего удручает.

Главное, что и не поспоришь. Бодрость какая-то нечеловеческая. Всё ведь как есть старый черт сказал: да, большая дружная семья, и все вместе идем прямиком к дьяволу. “По избранному нами историческому пути” в ад. Более мрачной констатации трудно себе придумать. Полная безнадёга. Думал ли я, что может быть что-то еще хуже совка? Оказалось, может: идти в никуда в толпе зомби.

Но и бежать некуда, да и постыдно. Придется испить эту чашу до дна. Вместе со всей этой дружной, мать ее, семьей.