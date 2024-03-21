 

NYT – спонсоры Байдена беспокоятся за свои деньги — его политика в Газе играет на руку Трампу

21.03.2024, 20:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Более 100 спонсоров Демократической партии отправили совместное письмо предвыборному штабу Джо Байдена. Они предупредили американского президента, что он рискует проиграть на предстоящем голосовании, если продолжит поддерживать военную кампанию Израиля против Палестины, передаёт The New York Times.


AP

Группа, включающая более 100 спонсоров Демократической партии, направила письмо предвыборному штабу Джо Байдена. Они предупредили, что текущая политика президента в отношении палестино-израильской войны приведёт к его поражению на грядущих выборах, пишет The New York Times.

Авторы послания, среди которых есть те, кто жертвовал кампаниям Байдена шестизначные суммы, сожалеют по поводу того, что американское правительство продолжает снабжать ЦАХАЛ оружием. И это несмотря на то, что израильский премьер демонстративно игнорирует призывы Белого дома избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Составители письма настаивают, что ближневосточный конфликт отталкивает прогрессивных избирателей от Байдена. Они предупреждают, что если война в Газе не закончится, то «разочарование демократической коалиции увеличит шансы на победу Дональда Трампа».

В штабе Байдена отнеслись к письму с равнодушием. Его официальная представительница Лорен Хитт заверила The New York Times, что президент «неустанно работает» над тем, чтобы достичь «прочного мира на Ближнем Востоке».     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Кейт Миддлтон после операции выполняет свои королевские обязанностей в удаленном формате

21.03 / Кудрявцева оправдала дебош Кологривого гормонами и популярностью

21.03 / Поставки ракет Taurus украинцам грозят Германии войной с Россией

21.03 / Членство Киева в НАТО будет безумием — об этом предупреждали ещё Саркози и Меркель

21.03 / 59-летний Киану Ривз избавился от волос ради новой роли и стал неузнаваемым

21.03 / Заботясь о белой элите, демократы теряют поддержку испаноязычных избирателей в США

21.03 / Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

21.03 / Военный эксперт – если кто-то и применит ядерное оружие, это будет Байден

21.03 / Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Лобанова

21.03 / В Москве задержали тестя Прилучного по подозрению в организации нелегального казино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика