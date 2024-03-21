NYT – спонсоры Байдена беспокоятся за свои деньги — его политика в Газе играет на руку Трампу

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Более 100 спонсоров Демократической партии отправили совместное письмо предвыборному штабу Джо Байдена. Они предупредили американского президента, что он рискует проиграть на предстоящем голосовании, если продолжит поддерживать военную кампанию Израиля против Палестины, передаёт The New York Times.



AP

Группа, включающая более 100 спонсоров Демократической партии, направила письмо предвыборному штабу Джо Байдена. Они предупредили, что текущая политика президента в отношении палестино-израильской войны приведёт к его поражению на грядущих выборах, пишет The New York Times.

Авторы послания, среди которых есть те, кто жертвовал кампаниям Байдена шестизначные суммы, сожалеют по поводу того, что американское правительство продолжает снабжать ЦАХАЛ оружием. И это несмотря на то, что израильский премьер демонстративно игнорирует призывы Белого дома избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Составители письма настаивают, что ближневосточный конфликт отталкивает прогрессивных избирателей от Байдена. Они предупреждают, что если война в Газе не закончится, то «разочарование демократической коалиции увеличит шансы на победу Дональда Трампа».

В штабе Байдена отнеслись к письму с равнодушием. Его официальная представительница Лорен Хитт заверила The New York Times, что президент «неустанно работает» над тем, чтобы достичь «прочного мира на Ближнем Востоке».