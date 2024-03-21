 

Врач Кашух предупредила об опасности передозировки парацетамолом

21.03.2024, 20:09, Разное
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Парацетамол – это широко известное обезболивающее и жаропонижающее средство, особенно востребованное в сезон простуд и респираторных инфекций. Однако его употребление требует строгого соблюдения медицинских рекомендаций, предупреждает гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По мнению врача, неправильное употребление парацетамола может привести к повреждению клеток печени. “Превышение рекомендуемой дозы делает его токсичным для печени”, – отмечает специалист. Кашух уточняет, что при метаболизме препарата в организме выделяется токсичный метаболит. Печень может безопасно обрабатывать и выводить его при небольших количествах, но при высоких дозировках орган не справляется с токсином.

“При больших дозах препарата способность к метаболизму этого вещества истощается, и токсичный метаболит начинает разрушать клетки печени”, – объясняет гастроэнтеролог.

Кашух подчеркивает необходимость следовать инструкции по применению парацетамола, контролировать дозировку, частоту и длительность приема, особенно при лечении детей.

Симптомы передозировки парацетамолом включают тошноту, рвоту, боль в правом верхнем квадранте живота и области почек. Могут развиться тяжелые осложнения, такие как печеночная недостаточность, сопровождающаяся слабостью, сознательными нарушениями и появлением желтухи.


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