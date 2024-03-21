Членство Киева в НАТО будет безумием — об этом предупреждали ещё Саркози и Меркель

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Николя Саркози и Ангела Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО будет «безумием», напомнил в эфире LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт. Тем не менее в последующие годы Украина стремилась к членству в западном военном альянсе, что стало причиной раскола в государстве, отметил эксперт.

Николя Саркози и Ангела Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО будет «безумием», поскольку РФ воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину, напомнил в эфире LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.

Тем не менее в последующие годы Украина стремилась к членству в западном военном альянсе. В общем и целом, можно было почувствовать, что страна всё больше склоняется к Западу.

Это породило поколенческий и географический раскол на Украине, считает эксперт. В итоге стоит задаться вопросом: не следовало ли Украине остаться более «нейтральной», заметил гость в студии телеканала.