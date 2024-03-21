Военный эксперт – если кто-то и применит ядерное оружие, это будет Байден

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Сегодня всё чаще поднимается вопрос о возможности применения ядерного оружия на фоне происходящего на Украине. На Западе принято заявлять о том, что злобные русские вполне на это способны. Однако гость YouTube-канала Daniel Davis военный эксперт Иан Паддик уверен, что если кто и применит ядерное оружие, то это будет Байден.

Нужно спросить, есть ли какая-то мысль о том, что они (русские. — ИноТВ) прибегнут к ядерному оружию, или они (Запад. — ИноТВ) просто слепы к тому факту, что сломя голову несутся к обрыву, который в какой-то момент рухнет. Потому что украинская армия точно развалится в какой-то момент. Они в буквальном смысле не могут продолжать сражаться и не проиграть.

ИАН ПАДДИК, военный эксперт: Страшно. Страшная, страшная территория. Если вы спрашиваете лично меня, я вёл такие беседы со своими друзьями, да, они друзья. Если кто-то и применит ядерное оружие, это будет Байден. Это будет Байден.



Зачем РФ взрывать небольшую… и, кстати, даже небольшой ядерный взрыв всё равно немаленький, просто чтобы вы понимали. Зачем РФ хотеть, чтобы ядерные бомбы взрывались неподалёку от её границы?! Где угодно поблизости. Это же чушь! Полная чепуха.



А вот для Америки, если Байден где-то сбросит бомбу, это не повлияет на вас напрямую какое-то время, если вы понимаете, о чём я. Я сам не военный, но здравый смысл подсказывает, что даже если мы повторяем, что русские сумасшедшие, плохие злодеи и далее по списку, захотят ли они тем не менее ядерного взрыва на их территории или вблизи их территории? Ответ, конечно же, нет!

Да, я в этом уверен. Я очень переживал о ядерной эскалации в самом начале, но всё как-то успокоилось к концу 2022 года. А потом РФ стала продвигаться тактически, они удерживали позиции весь 2023 год, а теперь стали наступать. Это плохо для Украины, но для остального мира — это вздох облегчения.

Потому что единственная причина, по которой Путин применил бы ядерное оружие, это если бы его обычные вооружённые силы стали терпеть поражение. И он, кстати, заявил об этом недавно. Кажется, 29 февраля. Он заявил, что они использовали бы ядерное оружие, если бы Макрон сдержал свою угрозу об отправке войск НАТО на Украину. В таком случае ситуация может обостриться до такого уровня.

Так что если мы не сделаем чего-то глупого, он (Путин. — ИноТВ) не будет применять ядерное оружие. Но у меня возникает другой вопрос. Вдруг ничего подобного не происходит, а потом реальность всё равно проявляется на глобальной арене на Украине. Так же, как это было в Афганистане в августе 2021 года, когда все изменения были подавлены реальностью, и мы проиграли ту войну.

Если что-то подобное произойдёт здесь, то что тогда? Что мы будем делать? Вся эта риторика, которую мы использовали к тому времени на протяжении двух с половиной лет. Что же мы, соберём вещички и отправимся восвояси? Или рискнём усугублением ситуации?

Вот чего я боюсь. Что мы усугубим ситуацию, если их (украинская. — ИноТВ) армия падёт.

Дата выхода в эфир 19 марта 2024 года.