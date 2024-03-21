Мнение: Живительные санкции помогают развивать в России 3D-печать

Один из директоров русской компании, которая обслуживает сложные механизмы в крупных организациях, рассказывает, как санкции помогли сделать Россию более технологичной. Детали и запчасти, которые раньше просто покупали на Западе, теперь распечатывают на 3D-принтерах.

Ещё 10 лет назад трёхмерная печать была скорее нишевой забавой, чем индустрией, так как сделать хороший чертёж стоит денег, а распечатать достаточно качественную деталь — ещё больших денег. Поэтому для автомобилей, например, распечатанные на принтере запчасти получались в большинстве случаев «золотыми»: купить новую или подержанную деталь было в 99% случаев быстрее и дешевле. Сейчас расклад иной, по двум причинам. Во-первых, трёхмерная печать пошла в массы, избавилась от многих детских болезней, стала практичнее. Во-вторых, санкции резко улучшили ситуацию с окупаемостью. Если у вашего клиента встал конвейер, а нужную деталь надо везти хитрым способом через Казахстан, цена перестаёт иметь критическое значение — лучше распечатать задорого, но за шесть часов, чем купить за три копейки, но через три месяца.

Цитирую (ссылка):

Любые пластиковые детали, которые производятся серийно, делаются с помощью пресс-форм. Прежде чем штамповать условные шестерёнки, нужно много времени на подготовку и огромное производственное помещение, потому что это большие температуры, высокое давление и опасное технологическое производство. И прежде всего большие стартовые вложения.

Если учесть, что для каждой шестерёнки нужна своя пресс-форма, стоимость открытия производства вырастает до совершенно космических значений. Это имеет смысл, только если спрос на них будет массовым. Ну а 3D-печать позволяет менять задачи хоть по пять раз за день.

Там по ссылке ещё много деталей, но суть уже ясна. Иностранцы не справляются с поставками запчастей, что создаёт отличную — выгодную и высокотехнологичную — нишу для отечественных предпринимателей.

Кстати, с запчастями для автомобилей проблема тоже постепенно решается. Цитирую из той же статьи:

Я коллекционирую старые машины и мотоциклы и очень наглядно вижу на их примере, что именно мы делаем. Новую машину в Москве отремонтировать вообще не проблема — автосервисы стоят на каждом шагу (бывают, конечно, вопросы к их качеству, но тем не менее). А вот чтобы раритетный автомобиль починить, нужно изрядно побегать и повозиться: тут уже нельзя просто взять и поменять деталь, нужен творческий подход.

Казалось бы, очевидная идея: открыть небольшой цех, который будет точить рычаги и гнуть трубки для раритетных автомобилей. Ещё в 1990-е можно было закупить небольшой парк универсальных станков и нанять опытных мастеров, чтобы делать штучные запчасти для опытных месье. Старыми автомобилями владеют обычно люди богатые, и они готовы оплачивать индивидуальные заказы, так как альтернатива — искать нужную деталь где-то в США или в Европе — очень уж муторна и обычно тоже влетает в копеечку.

Но нет, таких цехов в России, насколько я знаю, так никто и не открыл. Видимо, арифметика не сходится: спрос на уникальные автозапчасти не настолько велик, чтобы можно было делать их на потоке с прибылью для себя. А вот 3D-печать, возможно, проблему обслуживания старых автомобилей закроет. Так как содержать 20 сложных станков и команду из 10 рабочих аристократов — это одно, а скачать макет из интернета и нажать кнопку «печать» — совершенно другое. Даже с учётом всех технических сложностей, которые неизбежно будут возникать в процессе 3D-печати каждого нового изделия…

Вернёмся к истории про обслуживание сложного оборудования. Пока что, как я понял, господа из сервисной компании печатают обычным пластиком, а пластик для 3D-печати — материал не особо прочный. Однако давно уже существуют 3D-принтеры, в том числе и русские, которые печатают металлом. Кроме того, мы всё же живём в реальном мире: высокая прочность нужна редко, так что для большинства узлов, которые могут сломаться, пластик вполне подходит.

В общем, для импортозамещения 3D-печать — то, что доктор прописал. Строить сразу огромные заводы, которые будут делать нужные детали тиражами в сотни тысяч, наши промышленники могут далеко не всегда — наш внутренний рынок не так уж велик, инвестиции не окупятся. Другое дело — наращивать производство постепенно. Сначала печатать запчасти для вражеской техники, потом выпускать мелкими сериями свои аналоги (при помощи той же 3D-печати), потом уже постепенно переходить к серьёзному производству.

Ну а по мере того как поголовье 3D-принтеров будет расти, будет зреть и соответствующая экосистема. Специализированные сайты будут наполняться чертежами всего на свете, русские производители будут выпускать готовые 3D-принтеры, другие производители будут выпускать расходники для печати по всё более низкой цене. Как итог, созданные санкциями тепличные условия могут сделать Россию одним из лидеров бурно развивающейся индустрии.

PS. Сейчас мне будут писать «пост проплачен», так как я сослался на статью коммерческой организации, которая хвастается своими успехами. Замечу на это две вещи:

1. За комментарий «пост проплачен» буду банить, так как считаю такие реплики не только несправедливыми, но и глубоко аморальными. Также напомню, что самыми горячими борцами против «проплаченных постов» были блогеры, расцвет популярности которых пришёлся на 1995-2005 годы. Они хвастливо называли себя «Отцами Рунета», хотя были скорее его осквернителями, чем отцами, и у них были своеобразные понятия, унаследованные из худших журналистских практик. Эти джентльмены полагали, что порядочный блогер должен безостановочно материться, клеветать на всё и всех, а также строго воздерживаться от любых тёплых или нейтральных слов по отношению к чему-либо российскому. Хвалить дозволялось только оппозиционных политиков и всякую иностранщину, начиная, разумеется, с британской королевской семьи. Позже выяснилось, что эти борцы против «утконосов» и «шоладемизации» массово сидели на зарплате у Госдепа США. К настоящему времени поразительно большая доля этих джентльменов уехала из России, чтобы плеваться в нас из Израиля, Испании и тому подобных мест.

2. Если вы подозреваете, что некий пост действительно является рекламным, вот вам одна из примет. В рекламных постах почти всегда прямо указывается бренд — название фирмы или товара. Обычно указывается даже подчёркнуто, капслоком, со ссылкой «купить» и несколько раз. При этом если вы читаете «я купил вчера вазелин “Норка”», то это может быть рекламой, а может и не быть. Но если вы читаете «я купил вчера вазелин популярной марки», то это почти наверняка обычный авторский пост. Такую «рекламу» никто не закажет: заказчик откажется платить за текст, в котором прямо не упомянут его товар.