 

Представления о норме артериального давления существенно изменились

21.03.2024, 15:15, Разное
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Медицинские стандарты артериального давления претерпели значительные изменения в последние годы, отмечает доктор медицинских наук Елена Малышева. Сегодня нормой считается давление, которое ранее рассматривалось как гипотония.

Профессор Малышева подчеркивает, что современные цифры нормы артериального давления составляют 120 на 80 мм рт. ст. и ниже. Кардиолог Герман Гандельман добавляет, что превышение этого показателя уже интерпретируется как повышенное давление, даже если официально диагноз гипертонии еще не поставлен.

Превышение уровня 130 на 80 мм рт. ст. указывает на гипертонию первой степени, предупреждает Гандельман. Это важно учитывать, так как повышенное давление может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт.

Малышева призывает взрослых контролировать свое артериальное давление и не игнорировать его высокие значения. Она подчеркивает, что основная цель – поддерживать его на уровне 120 на 80 мм рт. ст. и ниже.

Таким образом, понимание новых норм артериального давления становится ключевым в поддержании здоровья и профилактике серьезных заболеваний.


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