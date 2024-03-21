Мнение: МТК Север-Юг, хуситы переключились на Индийский океан и участие Турции в санкциях

1. Как России обезопасить торговлю с Азией, с экономическим центром планеты? С Китаем и Восточной Азией Россия может торговать через Транссиб, БАМ и Севморпуть. Но с Южной Азией ближе и удобнее торговать через Средиземное море и Суэцкий канал, где западные страны могут создавать препятствия российской торговле. Однако у нас есть способ обойти Суэц и обустроить более короткий и удобный маршрут из России к Индийскому океану (ссылка):



«Одним из важнейших проектов для реализации амбиций Москвы» The New York Times называет международный транспортный коридор «Север — Юг». Как считает издание, новая железная дорога через Иран станет ключевым элементом для реализации планов Москвы «по окончательному развороту от Запада».

Проект представляет собой железную дорогу стоимостью $1,7 млрд, строительство которой должно начаться в этом году, и которая станет последним звеном маршрута между Россией и иранскими портами в Персидском заливе, что обеспечит ей лёгкий доступ к таким торговым центрам, как Мумбай. Как отмечает издание, МТК станет важнейшим фактором для обеспечения и ускорения потока импорта в Россию, а также значительно упростит экспорт российских природных ресурсов, имеющих важнейшее значение для экономики страны.

Новая железная дорога соединит пути между Ираном и Азербайджаном на севере, а затем с российской железнодорожной сетью. После завершения строительства — ожидается, что это произойдёт в 2028 году, — транспортный коридор протянется на 7200 км и окажется вне зоны действия западных санкций. Из иранских пунктов на берегу Персидского залива российские торговцы смогут легко попадать в Индию, а также в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан и другие страны.

Это, кстати, ещё и про правильное голосование. Армяне выбрали себе господина Пашиняна с его программой подчинения Западу. Итог — унижение государства, потеря Карабаха, перспектива дальнейших территориальный потерь. Азербайджанцы выбрали дружить с Россией. Итог: во внешней политике у Азербайджана всё великолепно уже сейчас, а в обозримой перспективе через Азербайджан пройдёт ещё и очень важный транспортный коридор, что также добавит стране и международного веса, и живых денег.

2. Возможно, хуситы усугубят проблемы Израиля и США. Теперь они намерены атаковать связанные со своими врагами корабли, которые плывут в обход Африки. Техническая возможность у них есть (ссылка):



Йеменское движение хуситов заявило о намерении атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды на юге Африки. Об этом 14 марта лидер группировки Абдель Малик аль-Хуси заявил в эфире телеканала Al Masirah.

«Наша основная цель заключается в том, чтобы расширить масштабы операций и достичь тех районов, которые противник считает безопасными. Мы намерены препятствовать проходу судов, связанных с израильским врагом, через Индийский океан в сторону мыса Доброй Надежды», — сказал он.

Карательная операция в секторе Газа становится для США слишком дорогой, однако значительная часть американских политиков контролируется Израилем, так что просто бросить этот чемодан без ручки США не могут. Это плохая ситуация прежде всего для самого Израиля. США не могут сейчас хлопнуть кулаком по столу, чтобы заставить Нетаньяху прекратить, так что с каждым месяцем точка невозврата всё ближе. В какой-то момент мировое сообщество заставит несговорчивый Израиль признать капитуляцию, и я не удивлюсь, если условия капитуляции будут для Израиля крайне невыгодными.

3. США договорились с Турцией о взаимодействии по антироссийским санкциям (ссылка):

Речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые зарубежные компании попадают за связи с российскими фирмами. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet, не указывая источников. <…>

По данным источника, схема предполагает, что США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут попасть под санкции за коммерческую деятельность с бизнесом из РФ. Далее Вашингтон запросит информацию по этому поводу. Турция должна будет провести расследование, после чего сообщить о его результатах. В случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги.

До этого Соединенные Штаты незамедлительно вводили санкции в отношении турецких компаний, которые сотрудничали или, предположительно, занимались коммерческой деятельностью с Россией. При этом ранее турецкую сторону не просили провести какое-либо расследование.

Полагаю, на практике это не изменит ровным счётом ничего. Турки всё также будут сидеть на всех стульях сразу, оставаться в НАТО, тихо ненавидеть США, вести тайные переговоры с Россией и охотно торговать с каждым, кто только готов им заплатить.