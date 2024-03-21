Рупор кремлевской пропаганды: Интернет по талонам

Для любителей шутеек про чебурнет и интернет по талонам

Интернет по талонам

Бывший министр национального образования предлагает нормировать Интернет, предоставляя, например, ограниченное количество гигабайт для ежедневного использования. Столкнувшись с цифровым загрязнением, такая мера была бы глубоко прогрессивной, утверждает она.

Наджат Валло-Белькасем, бывший министр национального образования, является директором неправительственной организации ONE и президентом France Terre d'Asylum.

У меня проблема. У вас проблема. У нас проблема. Это очевидно одновременно – это проблема – и в то же время мы склонны ее не замечать. Он агрессивен, и в то же время мы им дорожим. Мы терпим это, но отказываемся, чтобы это было решено. Эта проблема связана с нашими отношениями к экранам и, более конкретно, к Интернету. Дело не в том, чтобы я в очередной раз начал жаловаться на ретроградные отношения. Это было бы особенно нежелательно: я не последняя, кто пользуется социальными сетями, говорит себе, еще раз взгляну, прямо перед сном, и обнаруживаю, что два часа спустя комментирую, возмущаюсь, улыбаюсь и тоже получаю удовольствие.

Тем не менее проблема существует, она очевидна, но мы отказываемся предлагать ее политическое решение.

Если я говорю об очевидном, то это потому, что все основные темы, экология, дискриминация, неравенство, домогательства, образование, знания и культура, связаны с Интернетом. Последнее здесь реже является решением, чем отягчающим фактором. Между исследованиями, в которых подчеркивается ущерб, причиняемый чрезмерным воздействием экранов, исследованиями, показывающими, насколько токсичны социальные сети, особенно для молодых девушек, или недавней работой Сената над вредом онлайн–порнографии. – не забывая о проблемах, связанных с развитием искусственного интеллекта и развитием интернета. демократизация deep fake, удивительно, что никто никогда не задавал себе правильного вопроса: не как принуждать компании или как контролировать использование – мы очень хорошо знаем, что в нашем отношении к экранам есть вызывающее привыкание измерение, и что зависимость никогда не разрешается правильным путем воля тех и тех, кто ее поддерживает или страдает. Но просто: нужно ли нам столько Интернета, сколько нам нужно?

И, поскольку мы не можем ставить перед собой никаких ограничений – давайте признаем это и перестанем попадать в ловушку всех этих избранных должностных лиц, которые выступают против молодежи и ее зависимости от экранов. но бросаются на свои телефоны во время заседаний в Ассамблее, Сенате или где-либо еще – необходимо, чтобы молодежь была свободна от ограничений. принуждение исходит откуда-то еще: следовательно, от закона, следовательно, от государства.

Вот почему я хотел бы, чтобы мы конкретно подумали о способах нормирования Интернета, например, выделив ограниченное количество гигабайт для ежедневного использования. Короче говоря, я предлагаю масштабную политическую акцию, последствия которой принесут пользу на многих уровнях: с точки зрения когнитивного развития, для здоровья, а также для борьбы с дискриминацией, притеснениями, глобальным потеплением и многими другими абсолютно фундаментальными проблемами на сегодня.

Так что, конечно, нормирование Интернета не решит всех проблем. Но дефицит требует определенной мудрости. Если мы знаем, что у нас есть только три гигабайта, которые мы можем использовать в течение недели, мы, несомненно, не собираемся тратить их на размещение ненавистнических комментариев или изготовление фейков. Возможно, мы перестанем считать «нормальным» проводить несколько часов на порносайтах, просматривая видео в формате Ultra HD.

Возможно, тогда мы заново научимся культивировать эту «экологию внимания», дорогую Иву Ситтону, и просто снова посмотрим на себя, посмотрим на себя иначе. И я даже не подчеркиваю мир, который такая мера могла бы принести в семейных отношениях…

Поэтому, очевидно, как только я поднимаю вопрос о возможности нормирования Интернета, посыплются обвинения: нереально! реакционер! ДИКТАТОРСКИЙ – в конце концов, это делает Китай! Представляете? Китай! Этого ли мы хотим для наших детей? Но, если не ошибаюсь с моей стороны, в Китае тоже лечат больных, и я не понимаю, во имя чего это должно побудить нас не делать этого и закрыть все наши больницы. Реакционер? Напротив, мне кажется, что такая мера является глубоко прогрессивной: потому что она позволяет на практике бороться с одним из основных источников загрязнения – цифровыми технологиями; потому что она способствует борьбе с киберзапугиванием, насилием и дискриминацией в Интернете; потому что она также действует в интересах нашего здоровья, для всех и каждого, как на умственном, когнитивном, так и на физическом уровне, избегая того, чтобы мы предавались пагубному малоподвижному образу жизни; потому что, наконец, мы хорошо знаем, что в Интернете никогда не побеждает интеллект … к сожалению…

Существует чрезвычайная ситуация в области цифровых технологий, как и чрезвычайная ситуация в области климата. Речь идет не об отправке в космос дополнительных спутников, а об отключении питания, выключении наших экранов и, наконец, о начале новой жизни.

Остается, наконец, вопрос реалистичности такой меры. Это, очевидно, требует коллективной работы большого масштаба и реальных консультаций. Например, как насчет бизнеса? Будут ли они подпадать под это ограничение или нет? И если есть исключения, нет ли риска злоупотреблений? Очевидно, что есть много вопросов, которые необходимо решить, и мы добьемся этого не с этой трибуны. Но мы также можем прямо сейчас представить, что многие виды деятельности, которые мы привыкли выполнять в Интернете, также можно обойтись без них. Мы можем записать в текстовом редакторе свои электронные письма за день, прежде чем отправлять их. Мы можем переместиться, чтобы задать вопрос коллеге, или даже воспользоваться знаменитым эффектом «кофемашины»; мы даже можем, любой, кто хоть немного разбирается в программировании, скажет вам, писать код без компьютера, с карандашом и бумагой. Короче говоря, возможно, пришло время коллективно провести детоксикацию и, следовательно, нормировать Интернет.

Мы не можем скрестить пальцы, надеясь, что ситуация улучшится, и что наши информационные кампании не позволят нам ставить наших детей перед смартфоном, чтобы занять их во время поездки на поезде, потому что мы слишком устали, чтобы заботиться о них. Никакое министерское послание не сможет помешать подростку испортить себе существование в Интернете. Это не работает и не может работать. Если мы добровольно не отсоединим шнур, возможности саморегулирования Интернета будут такими же, как и для финансовых рынков, и мы хорошо видим, насколько хорошо это работает…

Так что да, это требует настоящего мужества. Это мужество, о котором мы забыли, подписывая онлайн-петиции, публикуя комментарии и возмущаясь твитами. У всех этих действий есть свои достоинства: у них также есть свои ограничения. Прежде всего, на самом деле они ничего от нас не требуют, в отличие от возможности нормирования. Так что давайте будем смелыми и решительными.

Есть много голосов, которые будут выступать против этого предложения, начиная с нашего, с моего, в глубине души, в тот самый момент, когда я пишу эти строки. Но мы уже потеряли слишком много времени, чтобы терять еще больше. Существует чрезвычайная ситуация в области цифровых технологий, как и чрезвычайная ситуация в области климата. Речь идет не об отправке в космос дополнительных спутников, а об отключении питания, выключении наших экранов и, наконец, о начале новой жизни.

И если многие и многие из нас требуют, чтобы мы избавились от зависимости от ископаемого топлива, мы также должны иметь возможность требовать этого для наших более личных зависимостей. и особенно тот, который связывает нас с этим объектом, который вы, возможно, держите в руках в момент, когда читаете эти строки. Потому что да, у меня проблема, у вас проблема, у нас проблема: закрытие глаз ничего не изменит. Это действительно тот экран, который мы должны выключить.

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/najat-vallaud-belkacem-liberons-nous-des-ecrans-rationnons-internet-20240318 – цинк

Разумеется, это пока еще просто предложения и не факт, что они дойдут до практической реализации, но идеи взятия интернета под более плотный контроль уже витают. Саму идею ограничения трафика для контроля не так давно обыгрывали в сериале "Загрузка". Окна овертона приоткрываются.

PS. Если у тебя есть 3 гигибайта трафика, прибериги ее на хохлосрач и изготовление дипфейков.

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