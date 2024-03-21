9to5Mac: рамки экрана iPad Pro 2024 года станут тоньше на 15%

Новая модель iPad Pro 2024 года обещает стать первым планшетом от Apple с OLED-экраном. Согласно информации от китайского инсайдера Instant Digital, ожидается, что рамки экрана устройства станут тоньше на 10–15 %, что позволит увеличить соотношение экрана к площади лицевой поверхности.

По данным источника, 11-дюймовая модель будет иметь рамки толщиной 7,12 мм, а 12,9-дюймовая — 7,08 мм. Это значительное уменьшение по сравнению с предыдущими моделями iPad Pro, выпущенными с 2018 по 2022 год.

Помимо этого, в новых моделях ожидается появление следующих ключевых функций: чип Apple M3, уменьшенный корпус, горизонтальная фронтальная камера, изменения в дизайне задней камеры и, возможно, беспроводная зарядка MagSafe. Также пользователи могут ожидать новые аксессуары, включая обновленную клавиатуру Magic Keyboard с частично алюминиевым корпусом и обновленный Apple Pencil.

Инсайдер Instant Digital известен своей точностью в предсказаниях. Он ранее успешно предсказывал появление матового стекла на задней стороне iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также выход желтой версии iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Ожидается, что презентация новых iPad состоится уже в ближайшие недели.