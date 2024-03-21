 

Интернет-эксперт Бедеров: смена номера телефона не спасет от слежки по сети

21.03.2024, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Избавиться от слежки не удастся даже при смене номера телефона, заявил Игорь Бедеров, директор компании “Интернет-розыск”.

Он объяснил, что сервисы, подобные Google, автоматически связывают новый номер с предыдущими данными пользователя. Подключение к одному аккаунту с разных устройств или через общее соединение, такое как рабочая сеть, приводит к объединению информации в один профиль. Этот процесс, подобный нарастанию снежного кома, значительно усложняет приватность.

С развитием мобильных устройств, операционных систем и приложений, компании получают все больше данных о пользователях. Они имеют доступ к геолокации, контактам, хранилищу данных, журналам звонков, камере и микрофону устройства. Эта информация интерпретируется для определения интересов, поведенческих шаблонов и других аспектов личности, что может быть использовано компаниями в своих целях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / В Иркутской области батюшка помазывал прихожан моторным маслом вместо елея

21.03 / Онколог: Мужчины по сравнению с женщинами чаще заболевают раком легкого

21.03 / ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5,25–5,5 процента

21.03 / Блинкен: «США не признают избрание Путина и будут считать законным президентом России Дмитрия Медведева»

21.03 / Врач-гастроэнтеролог: сочетание некоторых продуктов с алкоголем наносит организму существенный вред.

21.03 / Мнение: О красавице на войне… Страшная сила?

21.03 / iXBT: в России начали продавать Redmi A3 с поддержкой Android 16 за 7000 рублей

21.03 / Долина рассказала, как справилась с последствиями травли без помощи психолога

21.03 / Невидимка-душитель на ферме

21.03 / Ветеран-десантник: Пришельцы с упавшего НЛО убежали и военные их искали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика