Интернет-эксперт Бедеров: смена номера телефона не спасет от слежки по сети

Избавиться от слежки не удастся даже при смене номера телефона, заявил Игорь Бедеров, директор компании “Интернет-розыск”.

Он объяснил, что сервисы, подобные Google, автоматически связывают новый номер с предыдущими данными пользователя. Подключение к одному аккаунту с разных устройств или через общее соединение, такое как рабочая сеть, приводит к объединению информации в один профиль. Этот процесс, подобный нарастанию снежного кома, значительно усложняет приватность.

С развитием мобильных устройств, операционных систем и приложений, компании получают все больше данных о пользователях. Они имеют доступ к геолокации, контактам, хранилищу данных, журналам звонков, камере и микрофону устройства. Эта информация интерпретируется для определения интересов, поведенческих шаблонов и других аспектов личности, что может быть использовано компаниями в своих целях.