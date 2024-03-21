 

Врач-гастроэнтеролог: сочетание некоторых продуктов с алкоголем наносит организму существенный вред.

21.03.2024, 8:45, Разное
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Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила о серьезном вреде, который наносит организму сочетание некоторых продуктов с алкоголем.

Согласно Антюфеевой, употребление соленого и сладкого вместе с алкоголем может усугубить токсичное действие на организм, особенно на следующий день после его употребления. Она подчеркивает, что соленые продукты также способствуют обезвоживанию организма.

Кроме того, употребление сладостей вместе с алкоголем увеличивает углеводную нагрузку на организм, что может замедлить расщепление спиртов и увеличить риск воспаления в органах ЖКТ.

Врач также составила своеобразный опасный перечень сочетаний продуктов с алкоголем. В него входят: пиво и хлеб, кофеин и спиртные напитки, вино и бобовые, алкоголь и помидоры.

Эти сочетания могут усилить негативное воздействие на организм и вызвать различные проблемы со здоровьем.


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