Врач-гастроэнтеролог: сочетание некоторых продуктов с алкоголем наносит организму существенный вред.

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила о серьезном вреде, который наносит организму сочетание некоторых продуктов с алкоголем.

Согласно Антюфеевой, употребление соленого и сладкого вместе с алкоголем может усугубить токсичное действие на организм, особенно на следующий день после его употребления. Она подчеркивает, что соленые продукты также способствуют обезвоживанию организма.

Кроме того, употребление сладостей вместе с алкоголем увеличивает углеводную нагрузку на организм, что может замедлить расщепление спиртов и увеличить риск воспаления в органах ЖКТ.

Врач также составила своеобразный опасный перечень сочетаний продуктов с алкоголем. В него входят: пиво и хлеб, кофеин и спиртные напитки, вино и бобовые, алкоголь и помидоры.

Эти сочетания могут усилить негативное воздействие на организм и вызвать различные проблемы со здоровьем.