 

Мнение: О красавице на войне… Страшная сила?

21.03.2024, 7:59, Разное
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Плачет девочка с автоматом,
Каска сдвинута на лицо,
Вся в слезах, а в руке граната
И на пальце дрожит кольцо

Израиль заходится от восторга. 25-летняя королева красоты 2021 года Ноа Кохба вступила в ряды АОИ и теперь «с оружием в руках будет защищать Родину». Трепещите, враги! Пощады не даст. Красота — это страшная сила, а ЦАХАЛ — самая красивая армия в мире.

Итак, Тель-Авив пустил в ход свой последний ресурс, чтобы его «самая сильная на Ближнем Востоке» армия смогла одолеть наконец-то партизанские отряды бородfчей в тапках, вооружённых лишь АКМ и РПГ.

Но есть нюанс.

Новость о призыве на резервистскую службу младшего лейтенанта медслужбы Ноа Кохбы начала гулять по соцсетям 17 марта. А ведь ещё 14 марта папарацци запечатлели голливудского актёра Глена Пауэлла в обществе королевы красоты Израиля 2021 года… в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.

Изюминку к ситуации добавляет ещё то, что до израильтянки у Глена был роман со всемирно известной моделью палестинского происхождения Джиджи Хадид, известной своими антиизраильскими взглядами. А Ноа, между тем, не просто израильская красавица, но ещё и военнослужащая ЦАХАЛ, которая после начала войны 7 октября активно защищает Родину… в соцсетях. И как раз недавно она была приглашена в Лос-Анджелес организацией «Друзья ЦАХАЛа в Соединённых Штатах» для проведения кампании по повышению осведомлённости и сбору средств.

Ну… тоже служба… Наверное…

И сим Израиль превозможет?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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