 

iXBT: в России начали продавать Redmi A3 с поддержкой Android 16 за 7000 рублей

21.03.2024, 7:41, Разное
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Свежий ассортимент смартфонов Redmi A3 уже появился в продаже в России, говорится в информации портала iXBT. Этот аппарат не только обладает схожим дизайном с флагманским Xiaomi 14 Ultra, но и имеет доступную цену.

Redmi A3 представлен в двух вариантах в России: 3/64 и 4/128 ГБ за 7 и 9 тыс. рублей соответственно. Интересно, что в Европе эти же модели продаются дороже — за €120 и €140 (приблизительно 12 и 14 тыс. рублей). Ассортимент цветов смартфона включает черный, синий и зеленый.

Новинка имеет 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением 1650х720 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Фронтальная камера на 5 Мп установлена в вырезе экрана, а на задней панели круглого блока находятся основная камера на 8 Мп и дополнительный сенсор с разрешением 0,08 Мп.

Чип MediaTek Helio G36 обеспечивает производительность устройства. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью в 10 Вт.

Смартфон работает на операционной системе Android 14, для него запланировано два обновления до Android 16.


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