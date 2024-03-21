Невидимка-душитель на ферме

Эта история была опубликована в журнале "Оккультное обозрение" от декабря 1912 года. Рассказала ее Мэри Л. Льюис, собирательница фольклора и историй о необычных происшествиях.

"Оккультное обозрение" ("The Occult Review") – популярный британский иллюстрированный ежемесячный журнал, издававшийся с 1905 по 1951 год. В основном в нем публиковались записи известных в то время оккультистов, вроде Алистера Кроули или Мередит Старр, но также печатались истории о различных паранормальных явлениях.

Однажды некие супруги Кэкстон поспешно бросили свою ферму в Южной Африке и переехали в Уэльс, Великобритания. Когда кто-то спросили их о причинах, они рассказали эту историю.

Когда Кэкстоны приобрели эту ферму, они уже знали, что ее бывший владелец был очень плохим человеком, нажившим множество врагов. В конце концов один из врагов отравил его и после его смерти на ферме начали происходить странные события.

В первую очередь страдал скот: коровы, куры, козы и прочие начали помирать "неестественной смертью", но также не рос урожай и происходили другие пугающие вещи. Вся округа боялась этого места и отказывалась даже приближаться к ферме.

Но Кэкстонов все это не смутило, так как они считали себя "волевыми, бесстрашными и устремленными к успеху". Так что они купили эту ферму (скорее всего с очень большой скидкой) и были полны надежд вскоре начать получать с нее прибыль.

Однако вскоре они своими глазами убедились, что тут в самом деле нечисто. Сначала они стали часто слышать странные звуки: как будто к дому быстро скачет всадник, а потом спешивается, подбегает к двери и начинает бешено колотить по ней кулаками. Но когда они открывали дверь, снаружи никого не было.

Потом в их дом однажды попросился на ночевку неназванный путешественник и ему постелили спать в гостиной, так как комнаты для гостей в доме не было. Утром он встретил хозяев в состоянии сильного испуга и рассказал, что ночью на него кто-то напал и пытался задушить, но он никого не видел.

Но даже это не насторожило Кэкстонов и они пытались продолжать работать на ферме. Однако все их усилия были тщетны: скот продолжал гибнуть по неизвестным причинам, а урожай не рос. В конце концов они обанкротились и приняли решение уехать отсюда к родне в Великобританию.

В последнюю ночь перед отъездом, когда все их вещи уже были запакованы, супруг улегся спать в гостиной на голом матрасе. И посредине ночи он проснулся от того, что нечто прыгнуло на него и схватило за горло. Кэкстон не видел никого, но хорошо ощущал как маленькие коготки на руках этого существа царапают ему шею.

Кэкстон начал бороться за свою жизнь, но существо оказало сопротивление и было неожиданно сильным. Лишь когда Кэкстон скатился с матраса и его отбросило к стене, существо оставило его в покое.

Наутро, посмотрясь в зеркало, Кэкстон увидел, что его горло и грудь покрыты большими красными отпечатками от пальцев. Эти отпечатки сохранялись на его коже в течении нескольких последующих дней. Потрясение же от ночного нападения у Кэкстона было столь сильное, что вызвало нервный срыв.

Человек, которому Кэкстоны рассказали эту историю, прислал ее собирательнице фольклора Мэри Л. Льюис, добавив в письме свое собственное мнение о произошедшем:

"Моя теория на этот счет заключается в том, что предыдущий владелец, будучи очень злым человеком, был привязан к земле и, будучи преждевременно ушедшим из жизни, был очень сильным и просто пытался заполучить новое тело… Скорее всего, именно в этой комнате (гостиной) он и умер, и, поскольку там он был сильнее всех, спящий человек, конечно же, был бы именно тем, что ему было нужно".