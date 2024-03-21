США опустились на 23-е место в рейтинге счастья — причём наиболее несчастной себя чувствует молодёжь

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США больше не входят даже в двадцатку «самых счастливых» стран мира, пишет The Wall Street Journal. Новое исследование показало, что американцы ощущают себя гораздо менее счастливыми — и особенно это заметно среди молодых людей, где показатели вообще достигают лишь 62-го места в рейтинге. При этом лидирует в списке Финляндия, а другие страны Северной Европы доминируют в первой десятке, говорится в статье.



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Соединённые Штаты выпали из двадцатки «самых счастливых» стран мира — причём это произошло впервые с момента начала составления глобального «рейтинга счастья» в 2012 году, пишет The Wall Street Journal. В новом рейтинге Америку смогли обойти такие страны, как Литва, Чехия и Коста-Рика, а на соседних местах оказались Германия и Мексика. Общий показатель заметно ухудшился на фоне падения уровня счастья среди молодых американцев, отмечается в статье.

Если всего год назад США занимали 15-ю строчку списка, то теперь опустились на 23-е место по итогам всемирного опроса, который провела компания Gallup для составления Всемирного доклада о счастье за 2024 год. В ходе опроса население разных стран мира просят оценить свою жизнь в настоящее время по шкале от 0 до 10, где 10 — это «лучшая возможная» жизнь, поясняется в статье.

Как показал новый опрос, уровень счастья в США снизился во всех возрастных группах, однако особенно это заметно среди молодёжи: по показателям среди возрастной группы до 30 лет американцы заняли лишь 62-е место в мире, уступая Бразилии и Гватемале. В то время как, по оценкам пожилых американцев в возрасте старше 60 лет, США заняли 10-е место, говорится в статье.

На первом месте в общем рейтинге находится Финляндия. И в целом в первой десятке доминируют страны Северной Европы: вторую позицию заняла Дания, далее следуют Исландия, Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Во второй десятке оказались Новая Зеландия, Коста-Рика, Кувейт, Австрия, Канада, Бельгия, Ирландия, Чехия, Литва и Великобритания. Следующие места занимают Словения, ОАЭ, США, а затем идут Германия и Мексика. Замыкают список Лесото, Ливан и Афганистан.

По словам экспертов, это значительно отличается от общей картины десять лет назад, когда молодые американцы считали себя «более счастливыми», чем представители среднего возраста. Дело в том, что прочные социальные связи и стабильное положение способствуют благополучию и счастью, пояснила нейробиолог Эмилиана Саймон-Томас. А молодёжь сейчас всё больше страдает от одиночества и неуверенности, в том числе из-за негативного влияния соцсетей.

В то время как пожилые люди ощущают себя счастливее, потому что они лучше осознают конечность жизни и начинают больше ценить то, что имеют, становясь менее эгоцентричными и более благодарными. Наличие цели в жизни, в том числе за счёт участия в волонтёрских или общественных проектах, также помогает создать ощущение благополучия, обогащая жизнь многих после выхода на пенсию, подчёркивают эксперты.