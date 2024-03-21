Мост в Рыбинске полностью закроют для движения транспорта на четыре дня

Перекрытие запланировано с 00:10 23 марта по 05:00 27 марта.

Подрядная организация будет бетонировать самый протяженный участок мостового перекрытия – судоходный пролет. Для пешеходов мост будет открыт.

На период перекрытия будет открыта вспомогательная парковка на Арефинском тракте, увеличено количество общественного транспорта в Заволжье, изменены маршруты движения общественного транспорта в центре, возобновлена остановка автобусов и троллейбусов на Соборной площади.

Движение пригородных автобусов:

На маршрутах № 109 «Рыбинск (Ж/д вокзал) — Гаврилово», 150 «Рыбинск — Милюшино», 152 «Рыбинск — Арефино», 156 «Рыбинск — Шашково», 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)» начальный пункт переносится на остановочный пункт «Почта», расположенный в районе дома № 26 по улице Рыбинской.

Движение по маршрутам № 109, 156 и 160 организуется в прямом направлении по улице Рыбинской, в обратном по улице Сакко и Ванцетти, улице Правды.

Движение по маршрутам № 150 и 152 организуется в обоих направлениях по улице Коллективизации.

Маршруты № 505 «Рыбинск — Пошехонье», 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)» на участке между остановочными пунктами «Рыбинск КДП» и «7-й километр» в обоих направлениях следуют с объездом по улице Пушкина, улице Плеханова, улице Фурманова, проспекту Революции, улице Черепанова, улице Ворошилова, улице Глебовской, улице Бабушкина, Переборскому тракту, дамбе шлюз, улице Целинной, Шекснинскому шоссе, дамбе ГЭС. Плановое расписание движения не изменяется.

Расписание:

№ 109 «Рыбинск — Гаврилово» отправление от остановки «Почта»: 06:20, 07:45, 09:00, 11:05, 12:20, 14:00, 15:15, 17:25, 18:40 (заезд в п.Майский), 20:05

№ 150 «Рыбинск — Милюшино» отправление от остановки «Почта»: 05:25 (будни), 07:35, 16:00

№ 152 «Рыбинск — Арефино» отправление от остановки «Почта»: 05:55, 09:10, 11:45, 14:55, 18:15

№ 156 «Рыбинск — Шашково» отправление от остановки «Почта»: 05:55 (будни), 10:50, 13:50, 16:30

№ 160 «Рыбинск — Тутаев» отсправление от остановки «Почта»: 06:45, 09:20, 15:20, 17:30

В ближайший месяц подрядной организации «ЕКС» предстоит полностью завершить работы по нижней стороне мостового сооружения и перенести реверс на отремонтированную половину, чтобы приступить к реконструкции второй части моста через Волгу.