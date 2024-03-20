 

Рупор кремлевской пропаганды: Памятка для французов

20.03.2024, 22:40, Разное
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Актуальная памятка для французов.

Источник: Colonel Cassad


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