Рон Пол ещё десять лет назад предупреждал, что не надо США соваться на Украину

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Бывший конгрессмен Рон Пол ещё в 2014 году указывал на то, что активность США на Украине нацелена на войну с Россией, отмечает независимый журналист Такер Карлсон. По словам Пола, это было ясно уже потому, что курировали Украину такие люди, как Виктория Нуланд и Джеффри Пайетт.

Примерно полгода назад до многих, даже до тех, кто не следит внимательно, начало доходить, что вооружённый конфликт на Украине — это серьёзно. Это не то, что нам говорили. Это не на пользу Украине и жителям этой несчастной страны. Да и Соединённым Штатам, Западу это тоже не на пользу. Пожалуй, в будущем это будут рассматривать как поворотный момент в истории Запада, причём поворот здесь не в лучшую сторону.

Кто мог предвидеть такое? Кто мог знать, скажем, десять лет назад, что на самом деле активность США на Украине не была попыткой принести свободу украинцам, а была масштабной операцией спецслужб по втягиванию США в войну с Россией по до сих пор непонятным причинам? Кто мог это разглядеть? Ну, на самом деле, один человек понимал всё это десять лет назад, и этот человек — Рон Пол. Не будем голословны, вот он в 2014 году.

РОН ПОЛ, бывший конгрессмен США: Я говорю, скорее, с позиции американских налогоплательщиков. Это не служит нашим интересам. За последние десять лет мы уже потратили 5 миллиардов долларов, пытаясь подобрать украинское руководство по своему вкусу. А затем мы участвовали в свержении правительства Януковича. Тогда-то и началось то, что мы видим в последнее время. Но мы были слишком вовлечены. Во внешней политике я за невмешательство. Это не наше дело, это никому не на пользу. Это часть той же проблемы, из-за которой мы катастрофически увязли на Ближнем Востоке. Гибнет много людей, тратится много денег, а мы по-прежнему страдаем от последствий войн в Ираке и Афганистане. И есть угроза войны в Сирии. Нам не нужны новые угрозы. Американские налогоплательщики этого не хотят, а наши власти считают, что им это сойдёт с рук. «Мы знаем, что люди пока не хотят войны, но мы будем играть в игры, угрожать России, вводить санкции». Им невдомёк, что у нас в РФ инвестиции на 500 миллиардов долларов, а у РФ на Западе — на 450 миллиардов. И всё, что мы делаем, это создаём новые неприятности. Никакого смысла в этом нет. Так что с нашей стороны было бы очень разумно заниматься своими делами и предоставить другим решать их собственные проблемы.

Скажите честно, вы пристально следили за Украиной в 2014 году? Мы нет. Как и большинство людей. В результате наша страна, сама того не зная, оказалась втянута в один из ключевых конфликтов современности, и это нанесло нам очень большой вред.

Вопрос в том, как Рон Пол, бывший конгрессмен от Техаса, смог понять всё правильно. Откуда он знал? Почему он знал, что надо уделять внимание Украине, и не только Украине, но и валютной политике, состоянию нашей экономики, состоянию нашей страны, состоянию Запада? Как так вышло, что он понял это раньше нас, остальных?

Может быть, дело в том, что его принципы оставались неизменными последние лет 60? Итак, мы решили, что было бы хорошо немного побеседовать с ним самим, дать ему этот заслуженный момент триумфа, а заодно попытаться разобраться, как он разглядел то, чего больше никто не разглядел. Итак, для нас действительно большая честь приветствовать бывшего конгрессмена Рона Пола в нашей студии. Доктор Пол, большое спасибо!

РОН ПОЛ: Рад встрече, Такер.

Итак, я только что говорил за вас, но теперь спрошу напрямую: как вы в 2014 году разглядели то, чего не разглядели многие другие, в том числе я, — то, что украинские события очень важны и что для нас они могут очень плохо кончиться?

РОН ПОЛ: Иногда достаточно знать, кто руководители. Например, Виктория Нуланд…

Да!

РОН ПОЛ: Джеффри Пайетт… Задумываешься: «Чем занимаются эти люди?» Но они такой пример единства двух партий!

Да!

РОН ПОЛ: Они могут работать с обеими. Причём они — разжигатели войны самого худшего сорта. Но необязательно знать все подробности. Я всегда пытаюсь быть очень осторожным, особенно в вопросе экономики. «Мы имеем это, это и это, в следующем месяце произойдёт то и то». Австрийская школа экономики учит нас, что мы не знаем, когда именно что-то произойдёт, но мы можем это предвидеть. Знаете, точно так же можно предсказать и нашу внешнюю политику, если посмотреть, что было в прошлом, в начале прошлого века…



Да.

РОН ПОЛ: …знаете, с прогрессистским движением. Итак, подсказки есть. И я думаю, мне много лет помогало моё любопытство. Большинство людей любопытны, но многие не так уж любопытны…

Да.

РОН ПОЛ: Я хочу знать причины. Потому что до сих пор, глядя на последние события, я задаюсь вопросом: «Кому это выгодно? Кому выгодны эти бомбардировки?» Мне очень любопытно. При этом я не пытаюсь знать всё, конкретные сроки и подробности. Но меня всегда впечатляет, что люди пробуждаются.

Дата выхода в эфир 19 марта 2024 года.