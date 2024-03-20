 

Большинство российских компаний предпочитает «создавать» руководителей внутри

20.03.2024, 19:17, Разное
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По результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», выяснилось, что в 47% компаний руководителями отделов и департаментов становятся самые продуктивные сотрудники. Для 22% организаций характерна наличие внутренних программ развития персонала, а в 13% случаев новыми руководителями чаще всего становятся заместители.

Основной причиной продвижения сотрудников внутри компании является их глубокое понимание миссии, ценностей и особенностей работы организации, а также продукта. Это подтверждается мнением большинства респондентов.

С другой стороны, лишь 18% опрошенных предпочитают нанимать новых сотрудников с рынка. Основными причинами такого выбора выступают отсутствие подходящего кандидата в коллективе и потребность в сотрудниках с управленческим опытом. Кроме того, привлечение новых сотрудников помогает избежать рисков, связанных с наличием сложившихся дружеских и личных связей в коллективе, а также дает возможность получить новые взгляды на проекты и продукты.


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