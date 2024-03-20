 

Рупор кремлевской пропаганды: Диверсификация нефтянки

20.03.2024, 15:37, Разное
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Перераспределения экспорта российской нефти в 2022 и 2023 годах.
По мере разворота потоков на другие направления, поступательно снижалась дисконтная скидка, что позволило России выиграть время для завершения разворота и торпедировать стратегию США с "ценовыми потолками", в результате чего РФ уверенно продает свою нефть выше ценового потолка.

При этом стоит помнить, сокращение прямого экспорта нефти в Европу не означает, что она туда не поступает. Поступает, только уже через Индию и Турцию, в результате чего маржу теперь снимают турки и индусы как посредники-перепродавцы.

Источник: Colonel Cassad


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