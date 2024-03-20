Скандалы: Режиссер шантажа

Как вымогатели идентифицируют людей на интим-фото

Всё чаще россияне обращаются в полицию из-за случаев вымогательства, когда предметом шантажа становятся подробности личной жизни жертв. Такое наблюдалось и раньше, но теперь преступники предпочитают использовать данные утечек из интернета. Как действуют злоумышленники и что противопоставить им — разбирались «Известия».

Взлом страницы

Только в начале марта в московскую полицию обратились несколько молодых людей, у которых вымогали деньги за нераспространение подробностей их сексуальной жизни. Так, 18-летняя студентка из Зеленограда сообщила о попытке получить с нее 20 тыс. рублей. Неизвестный сообщил, что ее аккаунт в «ВКонтакте» взломан и что в его распоряжении оказались интимные фотографии, сохранившиеся в мессенджере. Девушка не стала платить, выполнил ли свои угрозы мошенник — неизвестно.

С другим жителем Зеленограда также связался аноним и сообщил о взломе аккаунта. Вымогателю было отказано (он просил $60 США), после чего шантажист выложил интим-снимки подруги парня в группу вуза, где учится девушка.

19-летний житель столицы зарегистрировался на канале знакомств для гомосексуалистов и вступил там в переписку с неизвестным, который попросил отправить ему снимки личного характера, что и сделал москвич. Почти сразу собеседник начала требовать 8 тыс. рублей. Владелец фото выполнил требование, но вымогатель продолжил требовать денег, обещая в противном случае отослать фотографии родителям юноши. В доказательство своих возможностей аноним прислал жертве ссылки на аккаунты его родителей.

— С помощью утечек злоумышленники без труда идентифицируют человека, выясняют его анкетные данные, привычки, круг общения, — рассказывает источник «Известий» в правоохранительных органах. — Всё это возможно сделать, например, по номеру телефона, электронной почте, id в соцсетях, которыми активно пользуется человек.

Пострадавшим от такой прицельной атаки стал москвич, который «шутки ради», как он подчеркнул в полиции, зарегистрировался на нелегальном портале знакомств для секс-меньшинств. Сначала неизвестный пытался позвать на свидание, но москвич в грубой форме отказал во встрече. Потом злоумышленники установили его личность (он использовал свои личные данные при регистрации), список контактов, родственников и принялись вымогать с него полмиллиона рублей. Пострадавший некоторое время игнорировал угрозы, но от слов шантажисты перешли к делу — скрины с сайта и сфабрикованную переписку они отослали нескольким знакомым жертвы. Перед тем как обратиться в полицию, москвич дважды переводил преступникам деньги, в общей сложности 50 тыс. рублей.

Платить не стоит

— Шантаж сведениями интимного характера, он же sextortion, существует довольно давно, — объясняет руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско. — Как правило, злоумышленники шантажируют жертву фотографиями и видео интимного характера. Источником таких компрометирующих материалов может служить как сама жертва — например, в случаях, когда злоумышленники в переписке уговаривают кого-либо прислать фото или включить веб-камеру, так и сторонние утечки: неправильно настроенный файлообменник, публикация дампов переписки с какого-нибудь популярного форума и так далее.

Иногда злоумышленники могут и блефовать, шантажируя человека без реального доступа к его информации, иногда могут использовать поверхностные данные, например, наличие человека в списке участников какого-либо специфического сообщества, а иногда и вовсе фабриковать информацию, объясняет эксперт. Александр Вураско рекомендует не вступать в переписку со злоумышленниками и не переводить им выкуп.

— Стоит один раз заплатить им деньги, как человек станет вечной «дойной коровой», из которой вытянут всё до последнего.

Как не стать жертвой

Александр Вураско говорит о важности шифрования жесткого диска портативных компьютеров и других гаджетов.

— В таком случае даже если ваше устройство украдут, личные данные не достанутся третьим лицам.

Специалисты призывают в электронном пространстве делить свою жизнь на публичную и приватную, не размещать в социальных сетях информацию, которая может быть каким-либо образом использована против пользователя. Когда речь идет о конфиденциальности в интернете, важно помнить несколько ключевых моментов, которые помогут избежать проблем в будущем, рассказал «Известия» эксперт в области IT-безопасности Константин Парфеньев.

— Чтобы минимизировать риск шантажа, следует избегать раскрытия личных или интимных данных в онлайн-среде. Лучший способ сделать это — не отправлять свои фотографии в интернете. Для увеличения анонимности можно использовать вымышленные данные при регистрации и в переписке, это защитит раскрытие вашей личной информации незнакомцам. Избегайте переходов по ссылкам на сторонние сайты и ни в коем случае не устанавливайте приложения по просьбе незнакомцев, так как это может привести к похищению ваших данных или аккаунта.

Также он рекомендует для защиты аккаунта использовать сложные пароли с символами, заглавными и строчными буквами.

— Если аккаунт должен быть полностью анонимным, то рекомендуется использовать для регистрации временный почтовый ящик. Хорошим дополнением к сильному паролю станет двухэтапная аутентификация или защита с помощью аутентификационного приложения.

Требуют не только деньги

Между тем в некоторых случаях целью шантажистов являются не деньги, а изготовление порноконтента, особенно с участием несовершеннолетних. В феврале следователи алтайского краевого управления СКР направили в суд дело в отношении 54-летнего мужчины, который, прикинувшись 13-летним подростком, обманом заполучил интимные фото 11-летней девочки. Затем он шантажировал ребенка, склоняя к участию в порносъемках. В какой-то момент школьница наотрез отказалась выполнять указания своего мучители и заблокировала его страницу. В ответ педофил распространил полученные фото среди ее одноклассников. Полиции удалось вычислить личность мужчины, ему грозит до 20 лет колонии.

Иван Петров

Оригинал материала: “Известия”