Турция и США согласовали новую систему по антироссийским санкциям

Газета Hurriyet пишет о новой системе соблюдения санкций против России, о которой договорились власти Турции и США. Ранее Вашингтон моментально вводил санкции против турецких компаний, подозреваемых в торговле с Россией. Теперь же американские власти сначала информируют Анкару и запрашивают необходимую информацию. После проведения расследования и предоставления результатов Турцией, при необходимости будут предприняты меры, отмечает издание.

23 февраля США объявили список лиц и организаций, на которые распространяются санкции, в связи с второй годовщиной начала боевых действий на Украине. Под ограничения попали 63 российские компании и 30 зарубежных, включая из Китая и Турции. По данным Politico, союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий. В начале марта турецкий терминал Dortyol отказался принимать российскую нефть из-за санкций.