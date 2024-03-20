Расширение товарооборота РФ с Китаем перекраивает логистику Евразии

Торговый оборот Евразийского региона с Китаем вырос на 16% за первые десять месяцев 2023 года, достигнув $277 млрд, говорится в новом отчете ЕАБР. Этот рост оказал значительное влияние на торговлю с Китаем для стран ЕАЭС, особенно для России.

Поток товаров из Китая привел к изменениям в транспортно-логистических маршрутах. Восточный полигон и дальневосточные порты РФ столкнулись с повышенной загрузкой, требуя модернизации для обеспечения стабильных поставок. Российские поставки в Китай переориентируются, что подчеркивает необходимость расширения пропускной способности транспортных маршрутов.

Доклад также отмечает резкий рост инициатив по развитию евразийских транспортных коридоров в 2023 году, включая Центральный евразийский коридор и Транскаспийский международный транспортный маршрут. В этом процессе заинтересованы не только РФ и Китай, но и другие страны, такие как Иран, Индия, Турция и США.

Увеличение торговли с Китаем также оказало выгодное воздействие на Казахстан. Транзитные перевозки через эту страну выросли на 19% за 11 месяцев 2023 года. Увеличение пропускной способности инфраструктуры Казахстана становится приоритетом для инвестиций, укрепляя его позицию как ключевого транзитного пункта.