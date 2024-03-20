 

Расширение товарооборота РФ с Китаем перекраивает логистику Евразии

20.03.2024, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Торговый оборот Евразийского региона с Китаем вырос на 16% за первые десять месяцев 2023 года, достигнув $277 млрд, говорится в новом отчете ЕАБР. Этот рост оказал значительное влияние на торговлю с Китаем для стран ЕАЭС, особенно для России.

Поток товаров из Китая привел к изменениям в транспортно-логистических маршрутах. Восточный полигон и дальневосточные порты РФ столкнулись с повышенной загрузкой, требуя модернизации для обеспечения стабильных поставок. Российские поставки в Китай переориентируются, что подчеркивает необходимость расширения пропускной способности транспортных маршрутов.

Доклад также отмечает резкий рост инициатив по развитию евразийских транспортных коридоров в 2023 году, включая Центральный евразийский коридор и Транскаспийский международный транспортный маршрут. В этом процессе заинтересованы не только РФ и Китай, но и другие страны, такие как Иран, Индия, Турция и США.

Увеличение торговли с Китаем также оказало выгодное воздействие на Казахстан. Транзитные перевозки через эту страну выросли на 19% за 11 месяцев 2023 года. Увеличение пропускной способности инфраструктуры Казахстана становится приоритетом для инвестиций, укрепляя его позицию как ключевого транзитного пункта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Турция и США согласовали новую систему по антироссийским санкциям

20.03 / «Я говорю тебе – die!» – Австралия депортирует украинского посла из-за пожелания смерти премьер-министру

20.03 / ФНС показала доходность прогрессивной шкалы и заботу о ее необходимости

20.03 / Юрий Стоянов развеял миф об изменах и алкоголизме в цеху актеров

20.03 / Китай успешно запустил спутник-ретранслятор “Цюэцяо-2” для лунной программы

20.03 / Блогер бесследно исчез в поисках «вибрирующей» пещеры рядом с «Зоной 51»

20.03 / Ногти-стилеты – самая модная форма весны: как трендово оформить маникюр и выбрать цвет лака

20.03 / Мнение: О Джеймсе Бонде, которого мы заслужили… Пипец?

20.03 / Хромовый маникюр: несколько дизайнов с эффектом градиента, которые будут трендом этой весны

20.03 / Мнение: Человек-невидимка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика