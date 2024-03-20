 

«Я говорю тебе – die!» – Австралия депортирует украинского посла из-за пожелания смерти премьер-министру

20.03.2024, 9:33, Разное
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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявлен персоной нон-грата и должен покинуть страну в течение 48 часов, сообщает официальный сайт МИД Австралии.

Такое решение было принято после того, как его просьбы о поставках вооружения были истолкованы как пожелание смерти лично австралийскому лидеру.

Согласно сообщению МИД, посол Мирошниченко провёл двухчасовые переговоры с премьер-министром Энтони Албанизом, в ходе которых «несколько раз пожелал ему смерти». По утверждению Албаниза, представитель восточноевропейской страны постоянно употреблял в разговоре слово «умри» (англ. «die») к нему лично в ходе переговоров о поставках вооружения. Также премьер отметил в целом неважный уровень владения английским языком у посла и его постоянные попытки искать необходимые ему слова и выражения в Интернете. В министерстве иностранных дел Украины с решением австралийских коллег не согласны.

– Нам жаль, что обыкновенное языковое недоразумение вызвало такую реакцию. Я буквально сказал [Албанизу]: «Тони, танки мне дай», или «Тони, дай денег». Я большую часть времени старался говорить по-английски, был уверен: Энтони всё равно меня поймёт и без слов, – рассказал высланный дипломат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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