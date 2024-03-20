 

Экс-жена «главы немецкого правительства в изгнании» Вагенкнехт призвала снять с России санкции и прекратить помогать Украине

20.03.2024, 7:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Антироссийские санкции необходимо отменить, потому что они действительно очень сильно вредят Германии, считает Сара Вагенкнехт. В интервью Welt она подчеркнула, что это будет большим одолжением немцам, а не Владимиру Путину. Это не вопрос морали — речь идёт об экономических интересах, поэтому имеет смысл восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергетики.


АР

Необходимо трезво подвести баланс: российская экономика процветает, в то время как немецкая — сокращается, подчёркивает Сара Вагенкнехт в интервью Welt. Она призывает отменить антироссийские санкции: «В этом случае мы сделаем одолжение не Путину, а собственной стране и нашему народу».

Населению Германии сейчас приходится очень тяжело из-за высоких цен на электроэнергию и инфляции. Поэтому в этой сфере было бы разумно снова прийти к какому-то соглашению, а не ввязываться во всё больший конфликт с Россией. Нынешняя политика не просто опасна — она действительно очень сильно вредит Германии в экономическом отношении.

Вагенкнехт также отметила, что не считает это вопросом нравственности. Когда дело касается подобных тем, в политике практикуется двойная мораль: с одной стороны, РФ облагается санкциями, с другой Германия активно ведёт дела со многими «исламистскими диктатурами» на Ближнем Востоке — например, с Катаром — и даже снова продаёт оружие Саудовской Аравии.

Кроме того, немцы оказались единственными моралистами в Европе. Австрия в прошлом году импортировала 98% своего газа из России. США в несколько раз увеличили импорт российского урана, так же поступила и Франция. Уран не попал под санкции, потому что французское правительство оказалось более настойчивым на уровне ЕС, чем немецкое. Все эти санкции — не результат высокой нравственности. Речь идёт главным образом об экономических интересах, и в проигрыше в итоге оказывается именно Германия. Поэтому имеет смысл снова наладить сотрудничество с Россией.

Победу Владимира Путина на выборах немецкий политик также не считает неожиданной, потому что его поддержка среди российского населения велика. По её мнению, Европе давно пора отказаться от иллюзии, что когда-нибудь ЕС сможет вести переговоры с Россией без Путина. Кроме того, прошлое показало, что возможности для переговоров существуют — но добиться окончания конфликта на Украине, поставляя туда всё больше оружия, невозможно.


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