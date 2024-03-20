Обороняющаяся Украина станет одной из ключевых тем на выборах в Европарламент

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20.03.2024, 6:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После слов Макрона о возможной отправке западных войск тема Украины резко поднялась в списке главных тем, которые повлияют на выборы в Европарламент, приводит Le Télégramme выводы опроса Eurotrack. Среди французских партий лидирует Нацобъединение, и если Макрону не удастся мобилизовать электорат, то он рискует превратить эти выборы в референдум против себя.


AP

Украинский конфликт может перетасовать карты на выборах в Европарламент, пишет Le Télégramme. Согласно опросу Eurotrack, почти каждый третий избиратель во Франции утверждает, что этот вопрос будет один из самых важных на момент голосования 9 июня.

После заявления Макрона о возможной отправке западных войск тема Украины за месяц резко подскочила на 7 позиций в списке ключевых для избирателей тем. Теперь она занимает 7-е место после традиционных вопросов о покупательной способности, безопасности и иммиграции.

Среди французских партий по-прежнему лидирует Нацобъединение (27% голосов), за которым идёт президентское большинство (20%). За три месяца до выборов Макрону необходимо мобилизовать электорат, иначе он рискует превратить эти выборы в референдум против себя.


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