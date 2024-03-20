 

BFM TV – «будет ли война с Россией?» — обеспокоенные марсельцы заставили Макрона отвечать

20.03.2024, 4:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Во время визита в Марсель Эммануэлю Макрону пришлось говорить с местными жителями о конфликте на Украине, пишет BFM TV. Как передаёт издание, людей в толпе вопрос, будет ли война с Россией, заинтересовал больше обсуждения проблемы наркотрафика.

Во время визита в Марсель Эммануэлю Макрону вместо запланированного обсуждения темы незаконного оборота наркотиков пришлось говорить с местными жителями о конфликте на Украине, пишет BFM TV. Как передаёт издание, людей в толпе больше заинтересовали вопросы международной политики, а именно: «будет ли война с Россией».

«Мы делаем всё, чтобы это не вышло за пределы Украины, чтобы это прекратилось, чтобы они могли вернуться в свою свободную страну», — заверил французский президент.

Тем не менее последние враждебные по отношению к РФ заявления Макрона вызывают у французов беспокойство, отмечает сайт телеканала. Согласно недавнему опросу общественного мнения, 57% французов считают, что президент был неправ, повысив тон в адрес России. Они считают, что эти заявления вызвали проблемы в отношениях с союзниками и напряжённость между Москвой и Парижем.


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