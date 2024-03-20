 

Трамп оставит США в НАТО, если ЕС раскошелится

20.03.2024, 2:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Экс-президент Дональд Трамп обещал в случае переизбрания оставить США в НАТО, если Евросоюз будет честно платить взносы, пишет GB News. В эксклюзивном интервью Найджелу Фараджу кандидат от республиканцев напомнил, что благодаря его угрозе лишить неплательщиков защиты альянс стал сильнее, а другие страны начали более справедливо относиться к Америке.


AP

Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом пообещал, что США «на 100 процентов» останутся в НАТО, если европейские страны начнут честно платить свои взносы за членство в альянсе, пишет GB News. В эксклюзивном интервью ведущему Найджелу Фараджу экс-президент снова указал, что ЕС наживается на Америке и должен раскошелиться ради её военной поддержки, потому что для него она важнее.   

США должны платить свою часть, а не оплачивать всё за других подчеркнул Трамп. По его словам, США оплачивают сейчас девяносто процентов содержания НАТО, а то и все сто. 

Ранее Трамп неоднократно упрекал Евросоюз в невыполнении финансовых обязательств и предупреждал, что в таком случае США не станут защищать союзников в случае угрозы со стороны России. В интервью кандидат от республиканцев подчеркнул, что благодаря его прошлым заявлениям альянс стал сильнее, а другие страны начали более справедливо относиться к Америке.


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