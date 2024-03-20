 

Asia Times – aнтироссийские санкции споткнулись о «золотую стратегию» Путина

20.03.2024, 2:20, Новости дня
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Против РФ введено множество санкций, однако российская экономика и военная промышленность продолжают расти. Как пишет Asia Times, секрет мощи экономики — это золото, ведь западные ограничения практически не коснулись рынка драгоценных металлов.


AP

Против РФ введено свыше 16 000 санкций, однако российская экономика и военная промышленность продолжают расти. Как уверен доцент кафедры исследований международного развития Университета Далхаузи в Новой Шотландии Роберт Хьюиш, секрет мощи экономики — это золото.

Как пишет эксперт в статье для Asia Times, экономические санкции были направлены против судоходства и торговли с Россией, однако рынка золота они практически не коснулись. Лишь Великобритания, мощный брокер с одним из крупнейших в мире золотых запасов, сократила импорт российского золота.

По данным Всемирного совета по золоту, РФ на сегодняшний день — второй по величине производитель золота в мире. По объёму производства в 2023 году она уступила лишь Китаю. Ожидается, что до 2026 года РФ будет наращивать золотодобычу на 4% в год.

Россия готовилась к западным санкциям с 2013 года и сумела изолировать свою экономику, обезопасив её от операций, для которых необходимы доллары. В начале 2022 года РФ привязала свою валюту к золоту, и теперь за 5000 рублей можно купить унцию чистого золота. План заключался в том, чтобы отказаться от привязанной стоимости и перейти к золотому стандарту с целью сделать рубль надёжным заменителем золота по фиксированному курсу.

«Российское золото на миллиарды долларов свободно торгуется по максимальной цене, благополучно избегая все 16 000 санкций», — пишет автор статьи.

Вот почему глобальные санкции против РФ ни на что не повлияли. Однако для того, чтобы план Путина обеспечить экономическую устойчивость посредством золота сработал, оно должно вырасти в цене. Его долгосрочная цель заключается в том, чтобы мировой торговой валютой стало именно золото, не доллар.

Чтобы сорвать план Путина, золото надо лишить его блеска. Рост предложения золота может сбить цену, и Австралия, Канада и США могут сыграть в этом важную роль как ведущие производители. Рост процентных ставок также, как правило, ведёт к снижению цен на золото. Массовая распродажа государственных золотых активов также может обрушить курс рубля — но при этом, скорее всего, пострадают доллары США и Канады. Однако ни один из этих вариантов не сорвет целей Путина — для этого придётся пресечь экспорт российского золота, что не сделать без помощи ОАЭ, однако эта страна вряд ли откажется от покупки российских драгоценных металлов.


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