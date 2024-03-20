Мнение: О Джеймсе Бонде, которого мы заслужили… Пипец?

Слухи оказались правдой…

Актёра со стальным взглядом Дэниэла Крейга в роли Джеймса Бонда из «Бондианы» сменит…

Узнаете его по глазам?

Да, это он, слащавый исполнитель главной роли в фильме «Пипец» 2010 года.

Британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон может стать следующим Джеймсом Бондом. По данным газеты The Sun, представители кинокомпании EON Productions, снявшей большинство фильмов бондианы, официально предложили 33-летнему артисту роль агента 007. Он может подписать контракт в ближайшие дни и приступить к съёмкам уже в этом году.

Аарон Джонсон и режиссёр(ка) Сэм Тейлор-Вуд начали встречаться после знакомства на съёмках фильма «Стать Джоном Ленноном» в начале 2009 года. На момент начала отношений Джонсону было 18 лет, а Тейлор-Вуд — 41 год. Они объявили о помолвке в октябре 2009 года и поженились 21 июня 2012 года.

Тот самый случай, когда «всё ясно».

Ну хоть не негр, да?

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