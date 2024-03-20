Хромовый маникюр: несколько дизайнов с эффектом градиента, которые будут трендом этой весны

Этой весной в моду вошел маникюр под названием “хромбре”. Он представляет собой комбинацию хромовых металлизированных тонов с эффектом омбре, который отличается тонким переходом между оттенками. Этот дизайн выглядит современно и стильно. Мы приведем несколько вариантов хромового маникюра с эффектом градиента, которые будут трендом весны.

Как создать маникюр хромбре

Ногти в стиле хромбре отличаются градиентным дизайном с металлическим зеркальным блеском. Это придает им нарядный и уникальный вид.

Чтобы получить такой маникюр, сначала создают эффект градиента в одном или нескольких оттенках. Затем на слой лака наносят хромовую пудру, чтобы придать ногтям блеск.

Хромовый маникюр с эффектом градиента можно создавать как на всех ногтях, так и на нескольких акцентных.

Минималистичный дизайн

Если вы хотите попробовать стиль хромбре, но пока еще не решаетесь использовать этот маникюр в полной мере, то создайте минималистичный дизайн. Покройте ногти нюдовым лаком. Затем украсьте однотонный маникюр тонкими хромовыми узорами с градиентом от розового и красного до синего.

Нежно-розовый и ярко-синий

Это еще один вариант для первых шагов в хромбре. Создайте тонкий переход от нюдовой нежно-розовой основы до блестящих ярко-синих кончиков. Если у вас мало опыта в градиентном маникюре, то доверьте его выполнение профессионалу.

Белый и серебристый

Если вам нравится сдержанный стиль, то используйте хромовый лак на части ногтя. Сделайте маникюр нейтрального белого цвета. Скомбинируйте его с зеркальным серебристым лаком у основания ногтя, создавая эффект градиента.

Френч с эффектом хромбре

Вы можете скомбинировать хромовый маникюр с градиентом и классический френч. Создайте нюдовый фон, а эффект хромбре используйте только для оформления кончиков. Сочетание серебристых и фиолетовых тонов станет идеальным выбором для этого дизайна.

Белый и золотой

Золотой – классический металлический цвет. Чтобы он выглядел еще ярче, сочетайте его со светлыми оттенками, например, с белым или молочным.

Радужные тона

На фото выше вы видите стильный маникюр, который привлекает внимание. Зеркальный эффект в сочетании с перламутровым лаком заставляет ногти сиять всеми оттенками радуги. Этот нейл-арт представляет собой комбинацию нескольких дизайнов: хромбре, блесток и однотонного пастельного маникюра.

Бирюзовый и черный

Этот маникюр подойдет любительницам смелого образа. Он приковывает внимание к рукам и выглядит роскошно. В этом дизайне создается градиент между черными и темно-бирюзовыми тонами, которые напоминают нам о морских глубинах.

Тонкие волны

Этот дизайн состоит из тонких хромовых волн с эффектом омбре. Он выполнен на фоне телесно-розового цвета. Такой нейл-арт подойдет женщинам, которые впервые хотят попробовать хромбре.

Оттенки меди

Медь – один из классических металлических оттенков. Этот цвет можно использовать для создания эффекта хромбре. Маникюр на фото выше выглядит элегантно и сочетается с любой одеждой и аксессуарами.

С леопардовым принтом

Попробуйте объединить в одном дизайне две модных идеи – хромбре и животный принт. Мысленно разделите ноготь на две вертикальных половинки. На одной из них создайте эффект хромбре в ваших любимых тонах, а на другой нарисуйте принт “под леопарда”.