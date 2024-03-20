Хромовый маникюр: несколько дизайнов с эффектом градиента, которые будут трендом этой весны
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Этой весной в моду вошел маникюр под названием “хромбре”. Он представляет собой комбинацию хромовых металлизированных тонов с эффектом омбре, который отличается тонким переходом между оттенками. Этот дизайн выглядит современно и стильно. Мы приведем несколько вариантов хромового маникюра с эффектом градиента, которые будут трендом весны.
Как создать маникюр хромбре
Ногти в стиле хромбре отличаются градиентным дизайном с металлическим зеркальным блеском. Это придает им нарядный и уникальный вид.
Чтобы получить такой маникюр, сначала создают эффект градиента в одном или нескольких оттенках. Затем на слой лака наносят хромовую пудру, чтобы придать ногтям блеск.
Хромовый маникюр с эффектом градиента можно создавать как на всех ногтях, так и на нескольких акцентных.
Минималистичный дизайн
Если вы хотите попробовать стиль хромбре, но пока еще не решаетесь использовать этот маникюр в полной мере, то создайте минималистичный дизайн. Покройте ногти нюдовым лаком. Затем украсьте однотонный маникюр тонкими хромовыми узорами с градиентом от розового и красного до синего.
Нежно-розовый и ярко-синий
Это еще один вариант для первых шагов в хромбре. Создайте тонкий переход от нюдовой нежно-розовой основы до блестящих ярко-синих кончиков. Если у вас мало опыта в градиентном маникюре, то доверьте его выполнение профессионалу.
Белый и серебристый
Если вам нравится сдержанный стиль, то используйте хромовый лак на части ногтя. Сделайте маникюр нейтрального белого цвета. Скомбинируйте его с зеркальным серебристым лаком у основания ногтя, создавая эффект градиента.
Френч с эффектом хромбре
Вы можете скомбинировать хромовый маникюр с градиентом и классический френч. Создайте нюдовый фон, а эффект хромбре используйте только для оформления кончиков. Сочетание серебристых и фиолетовых тонов станет идеальным выбором для этого дизайна.
Белый и золотой
Золотой – классический металлический цвет. Чтобы он выглядел еще ярче, сочетайте его со светлыми оттенками, например, с белым или молочным.
Радужные тона
На фото выше вы видите стильный маникюр, который привлекает внимание. Зеркальный эффект в сочетании с перламутровым лаком заставляет ногти сиять всеми оттенками радуги. Этот нейл-арт представляет собой комбинацию нескольких дизайнов: хромбре, блесток и однотонного пастельного маникюра.
Бирюзовый и черный
Этот маникюр подойдет любительницам смелого образа. Он приковывает внимание к рукам и выглядит роскошно. В этом дизайне создается градиент между черными и темно-бирюзовыми тонами, которые напоминают нам о морских глубинах.
Тонкие волны
Этот дизайн состоит из тонких хромовых волн с эффектом омбре. Он выполнен на фоне телесно-розового цвета. Такой нейл-арт подойдет женщинам, которые впервые хотят попробовать хромбре.
Оттенки меди
Медь – один из классических металлических оттенков. Этот цвет можно использовать для создания эффекта хромбре. Маникюр на фото выше выглядит элегантно и сочетается с любой одеждой и аксессуарами.
С леопардовым принтом
Попробуйте объединить в одном дизайне две модных идеи – хромбре и животный принт. Мысленно разделите ноготь на две вертикальных половинки. На одной из них создайте эффект хромбре в ваших любимых тонах, а на другой нарисуйте принт “под леопарда”.
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