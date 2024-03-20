Мнение: Человек-невидимка



Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства (в избе)

Сейчас возникает некоторая ленивая интрига с формированием “нового” правительства РФ. Ведь после очередных “выборов Путина” по понятиям положено, что всё правительство уходит в отставку, а потом “новый” президент формирует “новое” правительство и представляет его ГосДуме, которая ради прикола должна его как бы “утвердить”. Ну и самый интересный вопрос – сохранит ли свой пост некто Мишустин, чел, о котором мы, если б не расследование Навального, не знали бы вообще ничего?

Можно принимать ставки. Проф. Соловей – этот неугомонный старик – придумал, что именно с этого назначения должен пойти “транзит”, и на пост премьер-министра внезапно и триумфально будет выдвинут Патрушев-джуниор, сын Генерального Секретаря Совета Безопасности, или просто Генсека РФ. В прошлом правительстве Патрушев-мл. занимал должность министра сельского хозяйства и ничем особенным не запомнился. Но это как раз ерунда – у нас и сам премьер Мишустин умудрился за 5 лет премьерства ничем особенным не запомниться.

Интересно. Я, впрочем, даю версии Соловья не более 10% вероятности. На мой взгляд, оставят того же Мишустина, да и вообще не станут ничего особенно менять – кроме ставки налогообложения доходов граждан. А вот тут могут быть большие сюрпризы – которые, хе-хе, прежде всего затронут именно бюджетников. Они ведь получают согласно штатному расписанию, все цифры – у налоговой. Оптимизировать не удастся.