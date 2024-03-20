 

Daily Mail – в умственные способности Байдена не верят даже демократы

20.03.2024, 0:19, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Новый опрос показал, что избирателей больше всего беспокоят когнитивные способности 81-летнего Байдена, пишет Daily Mail. Треть опрошенных сомневаются, способен ли он вообще закончить второй президентский срок. На втором месте из проблем называют его миграционную политику, а на третьем — рост стоимости жизни.

Судя по результатам нового опроса, избирателей больше всего беспокоит «острота ума» 81-летнего Джо Байдена и вообще способен ли он закончить второй президентский срок, пишет Daily Mail. 

Опрос, проведённый Desert/HarrisX, показал, что 34% опрошенных считают остроту ума одной из основных проблем для переизбрания нынешнего президента. Интересно, что 22% из них — демократы. Причём ещё в феврале когнитивные способности президента ставили на первое место лишь 14% респондентов. 

На втором месте среди главных проблем называли миграционную политику главы государства — 29%. Далее следует возраст Байдена — 28%, а затем рост стоимости жизни и инфляция — 26%. 

Издание напоминает, что на фоне предвыборной кампании всё больше растёт беспокойство относительно умственной и физической пригодности Байдена для работы на этом посту. И причина не только в его возрасте, сложно не заметить его частые падения, неровную походку и словесные оплошности. 

Результаты опроса вызывают особое недоумение, если посмотреть разделение опрошенных по партиям. Оказалось, что возраст Байдена больше беспокоит его однопартийцев-демократов (33%), чем республиканцев (23%). А в его способности завершить второй президентский срок сомневаются 23% демократов и 14% республиканцев. 

Ответы избирателей по поводу Дональда Трампа оказались совершенно другими. Опрошенных больше всего беспокоят его юридические проблемы (24%), усиливающийся раскол в США (23%) и чрезмерное использование исполнительной власти (22%). 

В последнее время создаётся ощущение что в преддверии президентских выборов обвинения против бывшего главы Белого дома растут как снежный ком. DM напоминает, что в марте 2023 года против Трампа были выдвинуты обвинения по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами Сторми Даниелс денег за молчание. 

Позже к ним добавились десятки других обвинений. Среди них дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия и дело о неправильном обращении с секретными документами. 

Издание отмечает, что острота ума Трампа появилась в качестве причины для беспокойства лишь на шестом месте. Притом что ему 77 лет, и он всего на четыре года моложе Байдена. 

Интересно, что многочисленные опросы подтверждают, что большинство американцев не хотят осенью реванша между Трампом и Байденом. Однако очевидно, что именно к этому всё и идёт. 

Что касается возраста Сонного Джо, то он уже установил рекорд в 2020 году как самый пожилой президент, избранный на этот пост. Ему тогда было 78 лет. Соответственно, в случае переизбрания, когда ему стукнет 82 года, он побъёт свой же рекорд. 

DM пишет, что американцы ясно дали понять своё отношение к тому, что два основных кандидата на пост президента в 2024 году — глубоко пожилые мужчины. 

 


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