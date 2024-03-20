TVL – победа Путина на выборах предсказуемо довела французские СМИ до истерики

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После победы Владимира Путина на выборах французские СМИ, как и предполагалось, закипели от возмущения, пишет TVL. При этом все претензии, предъявляемые российским выборам, могут быть в равной степени применимы и к западным демократиям, отмечает онлайн-телеканал.



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Как и предполагалось, Владимир Путин победил на президентских выборах в РФ и, как и предполагалось, французские СМИ закипели от возмущения, пишет онлайн-телеканал TVL.

Как подчёркивается в репортаже, Путин набрал на выборах 87,28% голосов. Жак Ширак «в прекрасной французской демократии» мечтал о таком результате в 2002 году, однако набрал во втором туре против Жан-Мари Ле Пена всего 82%, отмечает телеканал.

В частности, системные французские СМИ раскритиковали присутствие большого числа полицейских на выборах, забыв, что РФ ведёт военные действия и является потенциальной мишенью для украинских провокаций, а значит должна обеспечивать безопасность своих граждан, обращает внимание TVL.

Помимо прочего Запад обвинил российского президента в попытке подавить оппозицию. Но хорошо бы ещё и вспомнить о том, что в президентских выборах 2022 года во Франции не смог принять участия ни один кандидат, выступавший за выход Франции из ЕС.

В то же время лидеры стран Глобального Юга, в частности, главы Китая, Индии и Ирана один за другим поспешили поздравить своего партнёра по БРИКС с переизбранием. «Стоит отметить что только три этих руководителя представляют три миллиарда жителей Земли, притом что Европа и США с трудом набирают миллиард», — констатирует французское СМИ.