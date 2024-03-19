Рупор кремлевской пропаганды: Профилактическое напоминание

Главреду IXBT Казунову белорусские спецслужбы напомнили о бчб-моменте в 2020-м году. С тех пор публичные взгляды Казунова существенно изменились, но в порядке профилактики Казунову напомнили о данном факте в его биографии.

Всегда стоит помнить, что у политических действий практически всегда бывают последствия. Как приятные, так и не очень.

Картинка "Журнал ЖоЖ".

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