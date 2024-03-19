Мнение: Нулевая скидка на российскую нефть, доля рубля в экспорте России и рост спроса на СПГ

1. Как я и предсказывал, наши нефтяники решили проблемы с экспортом нефти. Санкции провалились. Русские нефтяные компании закупили теневые танкеры, застраховали их, договорились с покупателями, проработали маршруты. Здорово помог нам Израиль: карательная операция в секторе Газа и ответные атаки хуситов на связанные с Израилем корабли усилили дефицит нефти на рынке. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



Goldman Sachs сообщает прекрасное — по их оценкам, дисконт российской нефти к нефти Брент стал нулевым. Это очень-очень важный результат. Надо, конечно, сделать несколько методологических уточнений:



— У других источников, и прежде всего у Минфина РФ, а также многочисленных международных ценовых агентств, могут быть другие оценки дисконта. Это нормально. У них другие методы оценки и другая логика публикаций собственных оценок.



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— Оценка «голдманов» представляет максимальный интерес потому, что она сделана НЕ на анализе «опросов» и «прикидок» из разговоров с участниками серого и чёрного рынка нефти.



Метод «голдманов» предполагает глубокий анализ таможенных данных стран-импортёров российской нефти и реверс-инжиниринг предполагаемых цен российских поставок. Метод — глубоко несовершенный, потому что он (скорее всего) не может адекватно учитывать расходы на транспорт, страховку, посредников и т. д. — невозможно понять, сколько из этих денег получает сам российский экспортёр. Но есть нюанс: голдманы применяют этот метод оценки уже много месяцев, и вот что интересно — до декабря 2023 метод показывал наличие прямо очень чувствительного дисконта к брент, а ретроспективно динамика дисконта «по Голдман Сакс» прямо очень хорошо коррелировала (даже если не полностью совпадала) с тем, что публиковали другие источники, со всеми ситуативными провалами и так далее.



А сейчас схлопывание дисконта «по голдманам», по меньшей мере, означает, что у нас прямо радикальное улучшение ситуации с экспортом нефти, причём, вероятно, на принципиальном уровне.

2. Дедолларизация и деевровизация перевалили за важную отметку – доля рубля в расчётах за российский экспорт наконец-то превзошла долю доллара и евро вместе взятых (ссылка):



Рубль стал основной валютой при расчетах за российский экспорт со странами Европы и Азии по итогам 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России о структуре валют в международных расчетах.

Как сообщает издание, за прошлый год в российской валюте прошло 39 процентов платежей за экспорт товаров и услуг. При этом за 12 месяцев доля рубля выросла на 11,2 процента, а за последние пять лет — на 24 процента.

Вторыми по популярности при расчетах за экспорт Банк России назвал доллар и евро — на их долю пришлось 31,5 процента всех платежей. Уточняется, что за 2023 год показатель использования американской и европейской валюты оказался в два раза ниже, чем годом ранее. Оставшиеся проценты платежей пришлись на валюты дружественных России стран — их использование выросло в 3,4 раза по сравнению с 2022 годом.

3. Аналитики дружно предсказывают рост поставок сжиженного природного газа на мировом рынке (ссылка):

Сжиженный природный газ (СПГ) начнет доминировать в мировой газовой торговле уже к 2026 году, а к 2050-му его доля резко вырастет и достигнет уровня в 64 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Согласно ожиданиям экспертов, ежегодные мировые поставки СПГ к 2050-му составят 805 миллионов тонн, или 1,1 триллиона кубометров в регазифицированном виде. До 2030 года крупнейшим импортером этого вида топлива будет Китай, однако после этого лидирующие позиции на глобальном рынке перейдут к Индии. Главными драйверами роста мирового спроса на СПГ будут страны Южной и Юго-Восточной Азии, полагают аналитики.

Поставки русского СПГ тоже сейчас растут, в том числе в Европу ссылка 1, ссылка 2. Всё логично. Европейцы под давлением США сократили закупки нашего трубопроводного газа, а теперь вынуждены покупать больше сжиженного, так как американцы не могут полностью обеспечить Европу поставками СПГ.

У России, правда, тут есть проблема — у нас нет надёжного доступа к оборудованию для работы со сжиженным газом. Решать эту проблему наши газовики будут как минимум несколько лет, при этом стоить это будет дорого.