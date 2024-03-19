Экс-премьер Гаити – «иностранные друзья» сделали гаитян беззащитными перед бандитами

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Неоднократные вмешательства американских военных в дела Гаити, а также миллиарды долларов, якобы направленные туда Фондом Клинтона, вовсе не способствовали процветанию страны, отмечает независимый журналист Такер Карлсон. По словам бывшего премьер-министра Гаити Лорана Ламота, разгул бандитизма начался, когда «друзья Гаити» в международном сообществе лишили страну армии и полиции.

Очень скоро мы можем получить масштабный кризис в связи с наплывом беженцев, как это принято называть. Многие из тех, кого вы только что видели на этой видеозаписи, окажутся на лодках, плывущих во Флориду. Так что нас это касается. И, конечно же, это наше полушарие, которое мы вроде как контролируем, насаждая спокойствие, процветание и стабильность. Так почему же наши власти этого не сделали за столько лет, после стольких военных вмешательств США в дела Гаити? И где миллиарды долларов, которые, как нам говорили, семья Клинтонов посылала на Гаити через свой фонд? Этот вопрос задавали и другие люди, например, Дональд Трамп в 2016 году на президентских дебатах. Взгляните.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Посмотрите на народ Гаити. Я был на днях в «маленьком Гаити» во Флориде. И я хочу сказать вам, что они ненавидят Клинтонов, потому что то, что произошло на Гаити с Фондом Клинтона, — это позор! И вы знаете это, они знают это, все знают это.



Каков же ответ на этот вопрос? Куда пошли все деньги? Почему администрация Байдена никак не помогает? И что они делают, чтобы подготовиться к очевидным последствиям — массовой иммиграции жителей Гаити в штат Флорида?

Чтобы ответить на эти и некоторые другие вопросы, обратимся к Лорану Ламоту, бывшему премьер-министру Гаити. Для нас большая честь беседовать с ним сейчас. Господин премьер, большое спасибо, что нашли для нас время.

ЛОРАН ЛАМОТ, бывший премьер-министр Гаити: Спасибо.

Тем, кто не говорит по-креольски и следит за происходящим на Гаити, трудно в этом разобраться. Но не могли бы вы вкратце рассказать американцам, что происходит на Гаити сейчас?

ЛОРАН ЛАМОТ: Спасибо, что пригласили, Такер.

Конечно.

ЛОРАН ЛАМОТ: Мне очень приятно быть здесь и делиться своими мыслями о том, что происходит на моём любимом Гаити. Гаити не всегда был во власти банд. Знаете, за годы до этого, при диктатуре Дювалье, у Гаити были другие проблемы, но не связанные с бандами. Потом, после падения Дювалье… Чтобы вы понимали ситуацию, при правительстве Дювалье силовые ведомства насчитывали около 320 тысяч сотрудников: были военизированные формирования, были военные и были полицейские. Когда правительство пало, власть захватили военные. Это было в 1986 году, с 1986-го по 1990 год. Было четыре различных военных правительства. И никаких банд не было. Но был, знаете, военный режим.



В 1991 году в результате выборов к власти пришёл Жан-Бертран Аристид, он питал глубокое недоверие к военным, а также к частному сектору, к инвесторам. По сути, он начал создавать ту культуру, которую называли «народным базисом». Через семь месяцев военные его свергли. Последовали три года военного режима. Затем, в 1994 году, администрация Клинтона вернула Аристида на Гаити. И число силовиков в Гаити, по сути, изменилось с 320 тысяч до нуля. Армия тогда была расформирована. Полиции как таковой больше не существовало.

Итак, пришлось вмешаться международным силам. На краткое время пришли морпехи, потом ООН. И это длилось почти до 2000 года. Аристид ушёл, пришёл Преваль, потом, с 2000-го по 2004 год, снова был Аристид. И когда его во второй раз свергли, в 2004 году, был полный крах закона и порядка. Потому что банды, которые тогда называли «химерами», были очень сильны. И они начали так называемую операцию «Багдад». Операция, по сути, заключалась в бандитских разборках, бандитских нападениях на учреждения, на остатки полиции и так далее. Но полиции не существовало, она была очень слаба. По сути, так обстояли дела в 2004 году.

В 2004 году это привело к вводу сил ООН, которые мы знаем под именем МИНУСТАГ. Они были на Гаити с 2004-го по 2017 год и потратили 13 миллиардов долларов, по миллиарду в год, на этот контингент — примерно 7 тысяч солдат и 2 тысячи полицейских. В этот период было относительное спокойствие, очень мало бандитизма, потому что банды боялись международных сил. Но у этих сил было много проблем. Они так и не обучили тех, кто заступил бы на службу после ухода ООН.

Да.

ЛОРАН ЛАМОТ: Итак, обученной армии не было. Полицию обучали, но она всё равно была очень слаба, потому что состояла из гражданских. Гаити сегодня единственная страна без армии в Западном полушарии, за исключением Коста-Рики. И вторая по бандитизму после Сальвадора.

Это потому, что многие так называемые друзья Гаити в международном сообществе заявляют, что Гаити не нужны армия и сильная полиция. Вот что сейчас происходит. Это создало вакуум. Это создало ситуацию, в которой вакуум заполнили банды. Вооружённые группировки в густонаселённых районах. Огромные районы с населением в 500 тысяч, 200 тысяч человек живут под властью банд. И это чрезвычайно усложняет ситуацию. Добиться законности и порядка очень трудно, если у вас нет полицейских, нет солдат, нет служб безопасности для поддержания… по сути, для поддержания мира. Это и привело нас к тому, что мы имеем сегодня.

Дата выхода в эфир 18 марта 2024 года.