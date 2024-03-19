 

Fox News – всё складывается в пользу Трампа — при Байдене хаос

19.03.2024, 22:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ситуация складывается в пользу Трампа, потому что избиратели будут учитывать те аспекты, которые наиболее важны для них, сказала бывший представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в эфире Fox News. Им заметна инфляция, они видят хаос и войны, которые нынешняя администрация сеет по миру своей безответственной политикой. В итоге это сыграет против нынешней власти на выборах в ноябре.

Всё действительно складывается в пользу президента Трампа, потому что если посмотреть на вещи, которые важны для большинства американцев, они всё ещё ощущают инфляцию. Я говорю об этом каждый раз, когда хожу в магазин за продуктами. Цены-то не снизились, каждый раз, когда вы заправляете машину, это обходится вам дороже, чем четыре года назад. Вот вам экономическое послание. 

Также важный момент для любителей внешней политики вроде меня. Наши вопросы наконец-то имеют значение в президентских выборах, но, к сожалению, по очень плохому поводу. Смотришь, регион за регионом, везде новая война, везде хаос. 

И создаётся ощущение, что взрослые люди не только не отвечают за это, но и лидеры принимают такие слабые решения, которые ведут к новым войнам в каждом регионе. Мы не можем легкомысленно относиться к тому факты, что в Европе идёт худшая война, — спецоперация РФ на Украине, — со времён Второй мировой войны. 

Мы не можем легкомысленно относиться к тому факту, что 7 октября было убито больше евреев, чем в любой другой день с холокоста. Посмотрите на Венесуэлу, они ослабили санкции на Мадуро. Пообещали выборы, но их не было. Я могу ещё пройтись по Ближнему Востоку. 

И, кстати, я не позволю нынешней администрации забыть про Афганистан. У нас там было 13 наших лучших молодых мужчин и женщин, 20 лет борьбы спущены в унитаз. Их политика была хаотична и гибельна, этого не должно было произойти. 

Никто из нынешней команды национальной безопасности не был привлечён к ответственности, не был наказан, даже выговора не было сделано за провалы. И именно это мы собираемся предъявить между сегодняшним днём и выборами. 

Дата выхода в эфир 17 марта 2024 года.  


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