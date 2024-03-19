iXBT: Tecno Pova 6 Pro с подсветкой и Dimensity 6080 оценили в 27 тысяч рублей

На российском рынке появился бюджетный смартфон Tecno Pova 6 Pro 5G с необычным дизайном задней панели, оснащенный подсветкой. Это устройство предлагает AMOLED-экран с диагональю 6,8 дюйма, разрешением Full HD+ и обновлением 120 Гц. Заявлено также о наличии стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а селфи-камера – 32 Мп.

Примечательно, что в новинке не предусмотрен ультрашироугольный модуль. Tecno Pova 6 Pro 5G оснащен чипом MediaTek Dimensity 6080, имеет 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD и аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 70 Вт.

Смартфон также отличается компактными размерами (толщина 7,88 мм, вес 195 г), наличием ИК-порта, улучшенной системы жидкостного охлаждения и технологией защиты аккумулятора STS. Интересной особенностью является наличие подсветки на задней панели, информирующей о входящих звонках и сообщениях.

Управляется устройство фирменной оболочкой HiOS 14 на базе Android 14. Tecno Pova 6 Pro 5G доступен на российском рынке по цене в 27 и 28 тысяч рублей за версии с 8 и 12 ГБ оперативной памяти соответственно.