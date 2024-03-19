 

Проблемы с настроением у зрелых женщин могут обуславливаться дефицитом витамина B6

19.03.2024, 18:40, Разное
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Врач-эндокринолог Вероника Савенко подчеркнула важность витамина B6 для психоэмоционального здоровья зрелых женщин. Она отмечает, что его недостаток может стать причиной различных проблем в самочувствии.

Основными последствиями дефицита витамина B6 являются нарушения в психоэмоциональной сфере. Вероника Савенко обращает внимание на то, что он необходим для синтеза серотонина – “гормона хорошего настроения”. Симптомы дефицита витамина B6 также включают в себя раздражительность, депрессию и затуманенность сознания. Доктор Савенко предупреждает, что у женщин перед менопаузой дефицит B6 может быть одной из причин депрессии.

Она советует обращаться к врачу при возникновении таких проблем, так как специалист может назначить необходимые препараты. Другими признаками недостатка витамина B6 являются глоссит (воспаление языка), кожные проблемы, афты во рту и воспаление уголков рта.

Чтобы компенсировать дефицит B6, рекомендуется включать в рацион пищу, богатую этим витамином, такую как мясо, субпродукты (говяжьи почки и печень), желтки и грецкие орехи.


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